Ventennale Salvamamme: consegnata targa del calabrese Affidato rende omaggio al Sar [FOTO]

14 aprile 2018 20:11

In occasione del Ventennale Salvamamme, consegnata la preziosa targa, un bassorilievo in argento dipinto con smalti a fuoco, realizzata interamente a mano dal maestro orafo calabrese Michele Affidato

Due grandi eventi hanno inaugurato oggi le celebrazioni del ventennale della fondazione dell’associazione Salvamamme che opera intervenendo nei momenti cruciali dell’abbandono e della solitudine delle mamme e delle famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico e a sostegno delle donne in fuga vittime di violenza nei momenti di maggiore fragilità, che ha recentemente avviato un ponte di solidarietà con la Calabria e la città di Catanzaro, attraverso un protocollo con il Centro Servizi al Volontariato. Ospiti d’onore le LL.AA.RR le Principesse Maria Carolina, Maria Chiara e Camilla Di Borbone delle Due Sicilie che, dopo gli importanti riconoscimenti internazionali, tra i quali l’Humanitarian Award della Un Women for Peace Association e il Peace Jam Visionary Award, è stata nominata “Ambasciatrice di Salvamamme nel mondo” e, unitamente alla Presidente di Croce Rossa Roma, Debora Diodati, ha ricevuto una preziosa targa, un bassorilievo in argento dipinto con smalti a fuoco realizzato interamente a mano dal maestro orafo calabrese Michele Affidato.

“Ogni giorno lotto affinché tutte le donne vittime di violenza vengano aiutate e supportate nel cammino di ripresa dei loro diritti e della loro dignità. Salvamamme tende la propria mano a tutti coloro che ne hanno bisogno e oggi, in questo splendido luogo, sono felice di poter far parte di questa grande famiglia” – è il commento commosso di SAR Camilla di Borbone. Il Principe Carlo, che presiede il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, unitamente alla sorella Beatrice, ha voluto supportare concretamente, in linea con i principi statutari, due iniziative di Salvamamme, “La Valigia di Salvataggio” e il progetto “Nursery in Rete 2.0 & i bambini crescono” che, da giugno 2017 ad oggi, ha già sostenuto 800 bambini distribuendo oltre 100.000 capi (di vestiario, alimenti, giochi, carrozzine, passeggini, box, libri) per un valore complessivo di 500.000 euro. Presenti all’evento il Mons. Augusto Paolo Lojudice, Vescovo della diocesi di Roma Sud e Barbara De Rossi, Presidente Onoraria di Salvamamme. Per celebrare il successo di “Nursery in rete 2.0” i festeggiamenti dell’associazione si sono raddoppiati alla presenza di Massimiliano Bizzozero, Referente progetti sociali Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, di Pietro Giulio Mariani, Direttore CRI Roma e di Marta Leonori, Consigliera Regione Lazio. L’evento, organizzato anche grazie al supporto di Crystiano Cavallucci, owner di Creative Solution, di SIFA srl, si è concluso all’insegna del grand gourmet con un light lunch a cura del famoso chef Bruno Brunori con i vini gentilmente offerti da Enosis di Carlo Dugo, la torta “ogni bambino è un piccolo principe” realizzata da Valentina Passeri e per tutti un pensiero speciale: i cioccolatini di “Madagascar l’origine del cioccolato”.