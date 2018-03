Sicilia, M5S: “Nessuna traccia all’Ars dei documenti contabili, Musumeci faccia chiarezza”

13 marzo 2018 20:10

Sicilia, la capogruppo Valentina Zafarana: “Arrivano notizie di una maggioranza sempre più sfilacciata. Musumeci venga a riferire in aula sulla tenuta del suo governo”

“Ancora oggi non abbiamo avuto traccia dei documenti contabili tantomeno della giunta di Governo. Musumeci venga in aula a riferire sulla consistenza della sua maggioranza. I numeri non sono dalla sua parte, né da un punto di vista contabile, tantomeno da quello politico”. A dichiararlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Valentina Zafarana a margine della riunione dei capigruppo nella quale non sono stati sottoposti i documenti contabili o ancora il documento di programmazione economica e finanziaria. “I tempi sono strettissimi – dice Valentina Zafarana – anzi possiamo già dire che il Governo è già oltre tempo massimo se si volesse operare per superare l’ormai cronico esercizio provvisorio. Il Parlamento siciliano non è quindi messo nelle condizioni di legiferare e dare risposte ai siciliani. Il presidente Musumeci - conclude Zafarana – venga a riferire in aula sulla tenuta della sua maggioranza”.