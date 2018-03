17 marzo 2018 10:22

Salvini questo pomeriggio sarà a Lamezia Terme e a Rosarno

“Amici calabresi, domani torno nella vostra splendida Terra per ribadire 2 concetti: #primagliitaliani e #primaillavoro!”. Lo scrive su twitter il leader della Lega, Matteo Salvini alla vigilia della sua visita in Calabria. “Vi aspetto – prosegue – alle ore 16.40 a Lamezia Terme e, verso le 18, a Rosarno, per condividere assieme a voi il nostro progetto di Futuro per il Sud e per tutto il Paese“.