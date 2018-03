Messina, domani la Giornata mondiale dell’acqua: ecco i consigli per ridurre i consumi

21 marzo 2018 21:25

Fare Verde Messina in prima linea per la Giornata mondiale dell’acqua, ecco i consigli per ridurre il consumo di questa preziosa risorsa

I responsabili dell’associazione FareVerdeMessina/Eolie Piero Gatto Francesco Rizzo Liana Cannata in occasione della giornata dell’acqua ricordano a tutti alcune semplici regole da rispettare su come risparmiare acqua in casa.

- Ecco Semplici accorgimenti da mettere in pratica nelle nostre case ogni giorno:

1. Applicate un riduttore di flusso ai rubinetti di casa: l’acqua si miscela con l’aria, risparmiando fino al 30 per cento di acqua. 2. Scegliete la doccia invece del bagno: in media, riempire la vasca comporta un consumo d’acqua quattro volte superiore rispetto alla doccia. 3. Tenete aperto il rubinetto solo per il tempo necessario. 4. Acquistate elettrodomestici di classe A+++ progettati per ridurre il consumo di acqua. Il prezzo d’acquisto forse sarà più alto ma il vantaggio in termini di risparmio energetico e durata ripagherà la cifra spesa. 5. Effettuate i lavaggi in lavatrice e/o lavastoviglie solo a pieno carico e pulite periodicamente il filtro dell’elettrodomestico. Occhio anche alla quantità di detersivo utilizzato: lavatrici e lavastoviglie di buona qualità funzionano perfettamente anche solo con la metà della dose indicata nelle confezioni. Evitate inoltre i lavaggi a temperature molto elevate: ad esempio, per quanto riguarda i capi da lavare in lavatrice, le temperature intorno ai 50-60 gradi sono più che sufficienti e fanno durare di più i tessuti. 6. Per stirare, optate per il ferro a vapore con il serbatoio ad acqua: permette di rinunciare ai vari additivi e appretti per lo stiro, che inquinano e di cui si può fare a meno. 7. Lavate piatti, frutta e verdura in una bacinella e usate l’acqua corrente solo per il risciacquo. 8. Riutilizzate l’acqua adoperata per lavare le verdure per innaffiare il giardino. 9. Innaffiate le piante di sera: dopo il tramonto l’acqua evapora più lentamente. 10. In bagno scegliete uno sciacquone con lo scarico differenziato e doppio pulsante. 11. Fate un controllo periodico chiudendo tutti i rubinetti: se il contatore dell’acqua gira lo stesso c’è una perdita. 12. Quando lavate l’auto, usate il secchio e la spugna: si risparmia molta acqua rispetto al getto della canna. 13. Raccogliete l’acqua piovana e quella dei climatizzatori e sfruttatela per gli usi non potabili, ad esempio per lavare l’auto e innaffiare il giardino. 14. Provvedete a una corretta manutenzione: un rubinetto che perde una goccia al secondo disperde in un anno circa 5.000 litri.