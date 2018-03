Governo, Franceschini: “facciamo le riforme tutti insieme, può essere la legislatura perfetta”

14 marzo 2018 11:04

Le parole di Dario Franceschini sul nuovo Governo

“E’ il momento di scrivere le regole tutti insieme. Le riforme a maggioranza non funzionano; ma siccome oggi nessuno ha la maggioranza, il quadro e’ perfetto per fare le riforme, perche’ nessuno le puo’ imporre agli altri“. Ne e’ convinto il ministro Dario Franceschini, che, in una intervista al Corriere della Sera, spiega di pensare “non solo” al superamento del bicameralismo: “Monocameralismo e legge elettorale. L’insieme di questi elementi puo’ dare stabilita’ al sistema Paese. Non ho nessun titolo per impegnare il Pd: mi rivolgo a Di Maio, a Salvini, a Berlusconi, a Martina e al mio stesso partito; da una situazione che pare perduta puo’ nascere un meccanismo virtuoso. Questa puo’ essere la legislatura perfetta“. All’osservazione che per fare le riforme ci vuole tempo e un governo, Franceschini risponde: “Il governo diventa figlio di questo schema. Dovrebbe accompagnare e acconsentire il processo. Certo non per un tempo infinito“. Un governo istituzionale? “In questo schema – dice – possono esserci diversi tipi di governo. Non mi inoltro nella discussione sulle formule. Il tema compete al presidente della Repubblica. Faccio una proposta; vediamo i si’ e i no all’idea di una legislatura costituente. Tenendo conto che invece i governi di cui si parla in questi giorni sono tutti governi contro natura”. Secondo Franceschini si dovra’ poi votare “con premio di maggioranza o proporzionale”. “Primarie per il segretario pd? – aggiunge -Vedremo la soluzione che spacca meno, veniamo da una stagione di molti strappi e molte rotture. Come dice l’Ecclesiaste: c’e’ un tempo per dividere e un tempo per unire“.