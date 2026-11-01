Viola, Giuliani si presenta: “avevo offerte dall’A1, mi ha convinto Myenergy”

Al termine di Viola-Desio, Alessandro Giuliani, si è presentato alla stampa dopo il suo ritorno in neroarancio nel ruolo di consulente: “sono venuto in una società che mi ha dato tanto in quei 3 anni in cui sono stato qui, per dare una mano a 360°. Mi sto guardando attorno. Potevamo gestire meglio questa gara, sul +10, alcuni fischi devono essere rivisti, sono fischi di poca pallacanestro.

La squadra l’avevo vista a San Vendemmiano e Omegna. È un gruppo che lavora, nessuno si lamenta di minuti e gioco. Quando arriva un manager ad annata in corso, deve capire cosa può dare alla società. Posso lavorare sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, vorrei dare qualcosa di mio a questa società, dentro e fuori dal campo.

Favano per me è stata una persona importantissima, ho vissuto 3 anni vicino a lui a Modena. Mi è dispiaciuto non rivederlo. Ho visto tante persone che erano qui tanti anni fa. La decisione di ritornare è stata legata alla città, alle persone che sono qui, a quanto la società voglia strutturarsi, non è facile trovarla in A1, figuriamoci in Serie B. Avevo offerte dalla Serie A1, ma non ci ho pensato più di tanto: ho conosciuto Myenergy, ho scelto.

Arrivare a riempire il PalaPentimele è il sogno di tutti. Bello il palazzetto, con i lavori che stanno facendo dentro e fuori, speriamo migliori ancora di più“.