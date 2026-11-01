Viola-Desio, 4° QT: ultimi minuti di gioco, si decide una gara infuocata al PalaCalafiore! | FOTO

Un record immacolato in trasferta con tre vittorie in tre gare, un tabù PalaCalafiore da sfatare. La Viola non può prescindere dai successi casalinghi in stagione, seppur fin qui sia rimasta a zero su due fra le mura amiche del Pentimele. L’obiettivo è, dunque, vincere in casa contro Desio, squadra che viene da 3 ko consecutivi, consolidare un piazzamento Playoff e spazzare via ogni fantomatica sindrome da partite in casa. StrettoWeb seguirà LIVE Viola-Desio raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI 4° QT Ultimi 10 minuti di gioco. Tripla di Mazzoleni (55-50). Si addormenta Marini, Diambo ruba palla e schiaccia (55-52). Romeo!!! In equilibrio precario, con una mano sola! (57-52). Diambo in lunetta: 0/2. Tripla di capitan Romeo! (60-52). Due con fallo per Giarelli: gioco da 3 punti completato (60-55). Realizza Elli (60-57). Perde palla la Viola, due per Sgarzini (60-59). Antisportivo a Tourè: Sgarzini fa 2/2 e palla ancora a Desio (60-61). Mancano 5 minuti. Palla persa da Love. Ruba palla Romeo, due al ferro (62-61). Tourè in lunetta: 2/2 (64-61). Rota in lunetta: 1/2 (64-62). Ennesima chiama dubbia degli arbitri contro la Viola: dagli spalti parte il coro “venduti!”. Diambo fa 1/2 dalla lunetta (64-63). Mancano 3 minuti. Tensione a mille, PalaCalafiore caldissimo!

Fine 3° QT - Viola avanti 55-47 Si torna in campo per la ripresa. Gran stoppata di Tourè su Giarelli. Due con fallo per Love, ottimo attacco del ferro, libero extra fuori bersaglio però (37-32). Diouf! Va a rimbalzo offensivo direttamente con la bimane! Super schiacciata, PalaCalafiore in delirio! (39-32). Diouf in lunetta: 1/2 (40-32). Love in penetrazione, con contatto, altri 2 (42-32). Elli accorcia (42-34). Markovic pesca Romeo in angolo, di solito è il contrario, il risultato però è lo stesso: tripla! (45-34) Desio alle corda, chiama timeout il coach ospite. Ottima prova difensiva anche di Abati Tourè fin qui. Giarelli realizza (45-36). Due con fallo per Leoni: libero extra fuori (45-38). Diouf in lunetta: 2/2 (47-38), il centro va in doppia cifra per la prima volta in stagione. Tripla di Tornani (47-41). Rashed realizza (47-43). Timeout Viola. Rashed in lunetta: 1/2 (47-44). Donadoni colpisce da 3! (50-44). Calvellini in lunetta: 1/2, ma Taflaj va a rimbalzo offensivo, palla fuori per la tripla di Donadoni (54-44). Problema tecnico al cronometro, piccola pausa. Si torna a giocare. Diambo in lunetta: 1/2 (54-45). Clark in lunetta: 1/2 (55-45). Due per Girelli (55-47). Fine terzo quarto.

Fine 2° QT - Viola vanti 35-32 all'intervallo lungo Iniziano i secondi 10 minuti di gioco. Marini in lunetta: 1/2 (16-18). Dato canestro valido a Diambo (16-20). Realizza Calvellini in sottomano, acrobatico, con contatto (18-20). Terzo fallo per Taflaj, un po’ in ombra oggi. Mazzoleni in post, in mezzo a 3 (18-22). Rota in lunetta: 2/2 (18-24). Markovic realizza dalla media dopo uno scambio ‘artistico’ con Marini (20-24). Giocata di grande personalità di capitan Romeo che ruba palla e si invola in contropiede, due con fallo: libero extra a bersaglio, gioco da 3 punti completato fra gli applausi del PalaCalafiore (23-24). Leoni realizza (23-26). Due per Love sulla sirena, azione complicata della Viola (25-26). Love in lunetta: 1/2 (26-26). Laserata di Romeo che taglia il campo da destra a sinistra: tripla di Markovic in angolo (29-26). Gran giocata Romeo-Diouf: passaggio schiacciato del play dopo il pick n roll, il lungo reggino fa saltare il marcatore e realizza (31-26). Giarelli accorcia (31-28). Sgarzini realizza, timeout Viola (31-30). Due facili per Love (33-30). Capitan Romeo in lunetta, Diambo rischia l’antisportivo: fuori il primo, fuori anche il secondo, sfortunato il play dei reggini. Si fa perdonare subito nell’azione successiva con un bel sottomano (35-30). Diambo conquista un fallo dubbio, due liberi preziosi per lui: 2/2 (35-32). Fine primo tempo.

Fine 1° QT - Viola sotto 15-18 Inizia la gara. Doppio cambio nel quintetto base di coach Carrea: Abati Tourè al posto di Taflaj e Markovic per Donadoni dal primo minuto. Confermati Romeo, Love, e Diouf. Romeo con il floater, primi 2 (2-0). Tripla di Elli (2-3). Lotta da sotto Diouf: primi 2 per lui (4-3). Giarelli realizza un libero (4-4). Tripla di Daniel Love (7-4). Rota in lunetta: 2/2 (7-6). Diouf in lunetta, buon fallo pescato dal centro dei reggini: corto il primo, anche il secondo. Fallo su tiro di Markovic, andrà in lunetta: 2/2 (9-6). Bene Diouf, raccoglie un tiro deviato a Love e insacca (11-6). Diambo dall’altra parte (11-8). Ingenuità di Love che prova a stoppare Diambo, commette fallo su realizzazione: libero extra a bersaglio (11-11). Giarelli ai liberi: 2/2 (11-13). Gran movimento di Marini, Desio difende con le mani addosso, per gli arbitri è tutto ok (13-13). Giarelli colpisce da 3, in faccia a Marini (13-16). Clark realizza (15-16). Ultimo possesso Desio, fallo su Giarelli: 0/2 ai liberi. Poi su rimbalzo difensivo Marini fa un fallo dubbio, altri due liberi per Elli questa volta: 2/2 (15-18). Stoppato il solito tentativo di buzzer beater di Calvellini. Finisce qui il quarto.