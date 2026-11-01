Risultati 6ª Giornata Serie B Nazionale: Viola ancora ko in casa, Piazza Armerina batte Brescia in trasferta! | CLASSIFICA

I risultati della 6ª Giornata di Serie B Nazionale e la nuova classifica: Viola sconfitta in casa da Desio, Piazza Armerina vince a Brescia, bene Capo d'Orlando, ko Agrigento

Abati Tourè
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Una sesta giornata davvero particolare per quanto riguarda il campionato di Serie B Nazionale. La Viola perde ancora in casa, 3 sconfitte in 3 gare, regalando il finale di partita a Desio. Un’occasione persa per i reggini che avrebbero potuto far parte del gruppone di alta classifica alle spalle delle due capolista. Eh sì, ritornano due: perchè Brescia perde malamente 61-80 contro Piazza Armerina e viene agganciata da Lumezzane che supera Omegna 81-49.

Dietro Ferrara batte San Vendemiano, Piacenza batte e aggancia Orzinuovi nel big match, Treviglio supera Agrigento e scala la classifica. Capo d’Orlando ha la meglio su Legnano. Fiorenzuola vince a Imola, la Sangiorgese batte Vicenza, prossima avversaria della Viola.

Risultati 6ª Giornata Serie B Nazionale

Domenica 1 novembre

Ore 17:00

Brescia-Piazza Armerina 61-80
Capo d’Orlando-Legnano 76-65
Treviglio-Agrigento 74-64

Ore 18:00

Ferrara-San Vendemiano 81-77
Imola-Fiorenzuola 64-68
Lumezzane-Omegna 81-49
Piacenza-Orzinuovi 87-82
Viola-Desio 66-67
Sangiorgese-Vicenza 66-62

Classifica Serie B Nazionale Girone A

  1. Lumezzane 10
  2. Brescia 10
  3. Ferrara 10
  4. Piacenza 8
  5. Treviglio 8
  6. Orzinuovi 8
  7. Desio 6
  8. Viola 6
  9. Capo d’Orlando 6
  10. San Vendemiano 6
  11. Piazza Armerina 6
  12. Fiorenzuola 4
  13. Sangiorgese 4
  14. Agrigento 4
  15. Imola 4
  16. Legnano 4
  17. Omegna 2
  18. Vicenza 2

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 7ª Giornata

Sabato 7 novembre

Ore 20:45

Desio-Sangiorgese

Ore 21:00

Omegna-Imola

Domenica 8 novembre

Ore 17:00

Piazza Armerina-Treviglio

Ore 18:00

Agrigento-Piacenza
Fiorenzuola-Lumezzane
Legnano-Ferrara
Orzinuovi-Brescia
San Vendemiano-Capo d’Orlando
Vicenza-Viola

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