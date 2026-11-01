Risultati 6ª Giornata Serie B Nazionale: Viola ancora ko in casa, Piazza Armerina batte Brescia in trasferta! | CLASSIFICA

Una sesta giornata davvero particolare per quanto riguarda il campionato di Serie B Nazionale. La Viola perde ancora in casa, 3 sconfitte in 3 gare, regalando il finale di partita a Desio. Un’occasione persa per i reggini che avrebbero potuto far parte del gruppone di alta classifica alle spalle delle due capolista. Eh sì, ritornano due: perchè Brescia perde malamente 61-80 contro Piazza Armerina e viene agganciata da Lumezzane che supera Omegna 81-49.

Dietro Ferrara batte San Vendemiano, Piacenza batte e aggancia Orzinuovi nel big match, Treviglio supera Agrigento e scala la classifica. Capo d’Orlando ha la meglio su Legnano. Fiorenzuola vince a Imola, la Sangiorgese batte Vicenza, prossima avversaria della Viola.

Risultati 6ª Giornata Serie B Nazionale

Domenica 1 novembre

Ore 17:00

Brescia-Piazza Armerina 61-80

Capo d’Orlando-Legnano 76-65

Treviglio-Agrigento 74-64

Ore 18:00

Ferrara-San Vendemiano 81-77

Imola-Fiorenzuola 64-68

Lumezzane-Omegna 81-49

Piacenza-Orzinuovi 87-82

Viola-Desio 66-67

Sangiorgese-Vicenza 66-62

Classifica Serie B Nazionale Girone A

Lumezzane 10 Brescia 10 Ferrara 10 Piacenza 8 Treviglio 8 Orzinuovi 8 Desio 6 Viola 6 Capo d’Orlando 6 San Vendemiano 6 Piazza Armerina 6 Fiorenzuola 4 Sangiorgese 4 Agrigento 4 Imola 4 Legnano 4 Omegna 2 Vicenza 2

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 7ª Giornata

Sabato 7 novembre

Ore 20:45

Desio-Sangiorgese

Ore 21:00

Omegna-Imola

Domenica 8 novembre

Ore 17:00

Piazza Armerina-Treviglio

Ore 18:00

Agrigento-Piacenza

Fiorenzuola-Lumezzane

Legnano-Ferrara

Orzinuovi-Brescia

San Vendemiano-Capo d’Orlando

Vicenza-Viola