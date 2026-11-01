Risultati 6ª Giornata Serie B Nazionale: Viola ancora ko in casa, Piazza Armerina batte Brescia in trasferta! | CLASSIFICA

Una sesta giornata davvero particolare per quanto riguarda il campionato di Serie B Nazionale. La Viola perde ancora in casa, 3 sconfitte in 3 gare, regalando il finale di partita a Desio. Un’occasione persa per i reggini che avrebbero potuto far parte del gruppone di alta classifica alle spalle delle due capolista. Eh sì, ritornano due: perchè Brescia perde malamente 61-80 contro Piazza Armerina e viene agganciata da Lumezzane che supera Omegna 81-49.
Dietro Ferrara batte San Vendemiano, Piacenza batte e aggancia Orzinuovi nel big match, Treviglio supera Agrigento e scala la classifica. Capo d’Orlando ha la meglio su Legnano. Fiorenzuola vince a Imola, la Sangiorgese batte Vicenza, prossima avversaria della Viola.
Risultati 6ª Giornata Serie B Nazionale
Domenica 1 novembre
Ore 17:00
Brescia-Piazza Armerina 61-80
Capo d’Orlando-Legnano 76-65
Treviglio-Agrigento 74-64
Ore 18:00
Ferrara-San Vendemiano 81-77
Imola-Fiorenzuola 64-68
Lumezzane-Omegna 81-49
Piacenza-Orzinuovi 87-82
Viola-Desio 66-67
Sangiorgese-Vicenza 66-62
Classifica Serie B Nazionale Girone A
- Lumezzane 10
- Brescia 10
- Ferrara 10
- Piacenza 8
- Treviglio 8
- Orzinuovi 8
- Desio 6
- Viola 6
- Capo d’Orlando 6
- San Vendemiano 6
- Piazza Armerina 6
- Fiorenzuola 4
- Sangiorgese 4
- Agrigento 4
- Imola 4
- Legnano 4
- Omegna 2
- Vicenza 2
Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 7ª Giornata
Sabato 7 novembre
Ore 20:45
Desio-Sangiorgese
Ore 21:00
Omegna-Imola
Domenica 8 novembre
Ore 17:00
Piazza Armerina-Treviglio
Ore 18:00
Agrigento-Piacenza
Fiorenzuola-Lumezzane
Legnano-Ferrara
Orzinuovi-Brescia
San Vendemiano-Capo d’Orlando
Vicenza-Viola