Stadio Granillo, 14ª giornata del girone I di Serie D. Al Granillo, scontro tra Reggina e Siracusa. Amaranto in cerca di riscatto dopo lo stop in casa dell’Athletic Palermo, aretusei con l’obiettivo di far bene e dare continuità a una classifica che, senza penalizzazione, sarebbe ben diversa. Grande classica del Sud, affonda le radici nella storia, dal 2023 al 2025 le due squadre si sono sfidate cinque volte e ha vinto sempre e solo il Siracusa, sia in Calabria che in Sicilia. Partita in diretta gratuita su Vivo Azzurro, il canale della FIGC che trasmette alcune partite in chiaro.
Come sempre, StrettoWeb è in tribuna stampa al Granillo per la diretta testuale del match. A partire dalle formazioni ufficiali, live della partita con cronaca in tempo reale e approfondimenti di fine gara, tra cui pagelle, dichiarazioni e risultati.
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Altra occasione per Magrassi: Reggina a un passo dal vantaggio
Ancora di testa, ma questa volta poteva fare molto meglio. Magrassi sfiora il vantaggio su assist di Baldan, sfera troppo telefonata. Il portiere para.
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Marchionni inserisce anche Porcino
Terzo cambio per la Reggina: Marchionni inserisce Porcino per Rotulo.
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Occasionissima Reggina! Magrassi sfiora il gol di testa su corner
Occasionissima Reggina, è la più importante del match. Corner battuto bene da Acquadro, Magrassi colpisce a botta sicura di testa, palla di poco fuori. Decisamente meglio la Reggina in questa ripresa.
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Comunicato il dato spettatori del Granillo
La società ha comunicato il dato degli spettatori. Intanto, un cambio peri il Siracusa e un altro per la Reggina, con Alma al posto di Guida.
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Ammonito Cacciola: Toscano gli era scappato via con un tunnel
Primo giallo anche per il Siracusa: sanzionato Cacciola, che ha fermato Toscano dopo un tunnel. Punizione da posizione molto defilata, Acquadro tenta la stessa giocata visto a contro il Sambiase, ma la palla va fuori non di molto.
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Occasione Reggina: Acquadro di prova su punizione
Acquadro voleva fare il tris: punizione da fuori area, palla fuori oltre il palo. Prima occasione della ripresa.
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Inizia la ripresa, un cambio per la Reggina: c'è Bruno per Girasole
Inizia la ripresa di Reggina-Siracusa. Un cambio per gli amaranto: entra Bruno al posto di Girasole, che era anche ammonito. L’ex difensore della Nissa si stava scaldando dall’inizio.
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Si chiude il primo tempo: ancora nessun gol al Granillo
Si è chiuso il primo tempo di Reggina-Siracusa: 0-0 il parziale. Meglio gli ospiti nella prima parte: diverse le occasioni create e maggiore organizzazione nelle due fase. Gli amaranto hanno preso metri e coraggio nella seconda parte di frazione, alzando ritmo e baricentro, ma creando poco.
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Prima ammonizione della sfida: giallo per Girasole
Prima ammonizione della partita: giallo per Girasole, che ferma con un braccio una ripartenza ospite.
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Ultimi minuti del primo tempo
Fase un po’ bloccata della gara, dopo ritmi più alti nella prima mezz’ora. Il gioco si era fermato per qualche minuto: i medici erano entrati in campo per prestare le cure a Lagonigro, che aveva preso una botta dopo uno scontro di gioco rischioso, in uscita.
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La Reggina ha cominciato a prendere metri
La Reggina ora prova a scuotersi e prendere metri e coraggio. Dopo un avvio insufficiente, gli amaranto hanno alzato ritmo e baricentro. E c’è anche una conclusione di Baggi, da lontanissimo. Palla fuori.
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Magrassi spreca, prima occasione amaranto
Prima occasione per la Reggina: bel filtrante di Guida per Magrassi, che scatta sul filo e, da posizione defilata, aspetta un attimo di troppo. Non arriva né il tiro deciso, né il pallone in mezzo, ma una sorta di pallonetto troppo telefonato. Si poteva fare meglio. Qualche secondo dopo, bello scambio nello stretto Guida-Rotulo, con quest’ultimo che conclude alto. La Reggina ora prova a scuotersi.
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Clamoroso contropiede fallito dal Siracusa, Baggi fa un miracolo!
Corner per la Reggina, respinge la difesa, Toscano sbaglia in disimpegno da ultimo uomo e parte un contropiede letale per il Siracusa. Baggi, che rincorre da dietro, riesce a salvare eroicamente prima del tiro ospite. Sul corner per il Siracusa, altra occasione dei siciliani. Male la Reggina finora, c’è un po’ di tensione e paura di sbagliare. Qualche mugugno dal Granillo.
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Super parata di Lagonigro! Siracusa a un passo dal vantaggio
Nuova occasione Siracusa, la più pericolosa finora. Palla in mezzo, difesa disattenta, Costanzo tutto solo in tuffo di testa, ma Lagonigro è bravo e attento, e respinge. Siracusa molto organizzato in questo avvio. Si difende bene, è primo sul pallone, riparte bene e prova a pungere. La Reggina sta provando a sfruttare le fasce, ma decisamente meglio gli aretusei.
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Nuova conclusione da fuori del Siracusa, palla oltre il palo
Il Siracusa ci prova ancora, con una conclusione da fuori di Dalloro: la palla esce poco oltre il palo.
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Fischio d'inizio: la sfida è cominciata!
Reggina-Siracusa è iniziata. Squadra di Marchionni ancora in maglia bianca, come di consueto per le ultime partite casalinghe. Magrassi e compagni in questo primo tempo attaccheranno verso la Curva Nord. Dopo pochi secondi, già la prima conclusione del Siracusa: colpo di testa in area, para facile Lagonigro.
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Le squadre rientrano negli spogliatoi, tra poco si comincia
Reggina e Siracusa sono rientrate negli spogliatoi. Ultimi consigli tecnico-tattici da parte dei due allenatori e poi si comincia.
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Sono arrivati i tifosi del Siracusa
A circa mezz’ora dall’inizio della sfida, sono arrivati gli ultrà del Siracusa, già numerosi e rumorosi nel settore ospiti del Granillo.
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Il Granillo comincia a riempirsi: squadre in campo per il riscaldamento
E’ iniziato il riscaldamento delle due squadre, mentre il Granillo inizia a riempirsi. A bordo campo anche il Presidente del Siracusa Ricci, che ha salutato l’ex della gara, Acquadro, due anni fa protagonista della promozione in Serie C con gli aretusei.
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Le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali. Nessuna sorpresa da parte di Marchionni, che continua l’alternanza in porta e rimette Lagonigro tra i pali. Per il resto, tutto scontato, anche a causa delle varie assenze. Solita difesa, solito centrocampo e coppia d’attacco Guida-Magrassi. In panchina Rossetti e Alma.
REGGINA: Lagonigro; Fazio, Baldan, Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Piras, Bruno, Runza, Specker, Laaribi, Rossetti, Palmieri, Porcino, Alma. Allenatore: Marchionni.
SIRACUSA: Creuso, De Caro, Costanzo, Baudo, Boulahia, Dalloro, Orlando, Cacciola, Giacomarro, Forti, Negro. In panchina: Tisato, Di Stefano, Fontanelli, Lulli, Milazzo, Aurino, Pistone, Gigante, Ndiaye. Allenatore: Cacciola (squalificato, in panchina Spina).