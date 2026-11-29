Stadio Granillo, 14ª giornata del girone I di Serie D. Al Granillo, scontro tra Reggina e Siracusa. Amaranto in cerca di riscatto dopo lo stop in casa dell’Athletic Palermo, aretusei con l’obiettivo di far bene e dare continuità a una classifica che, senza penalizzazione, sarebbe ben diversa. Grande classica del Sud, affonda le radici nella storia, dal 2023 al 2025 le due squadre si sono sfidate cinque volte e ha vinto sempre e solo il Siracusa, sia in Calabria che in Sicilia. Partita in diretta gratuita su Vivo Azzurro, il canale della FIGC che trasmette alcune partite in chiaro.

Come sempre, StrettoWeb è in tribuna stampa al Granillo per la diretta testuale del match. A partire dalle formazioni ufficiali, live della partita con cronaca in tempo reale e approfondimenti di fine gara, tra cui pagelle, dichiarazioni e risultati.