Reggina, è sempre più spettacolo! Dopo tre anni di disastri, lo shock di Lotito per questo capolavoro: squadra già in fuga con numeri da record! Ed è anche la nostra rivincita…

Per tre lunghissimi anni su StrettoWeb abbiamo contestato duramente, spesso come voce fuori dal coro, l’inadeguatezza della vecchia proprietà targata Ballarino. Tre campionati persi in Serie D, una sequenza infinita di umiliazioni cocenti e la sensazione che la Reggina fosse stata condannata a un oblio calcistico eterno. Poi, la svolta estiva. L’arrivo di Claudio Lotito ha spazzato via la mediocrità. Lo avevamo scritto subito, in tempi non sospetti: con questa nuova e solida proprietà, la Reggina avrebbe stravinto e dominato il campionato. Oggi, nessuna sorpresa: quella previsione è una splendida e solida realtà che si concretizza di domenica in domenica, restituendo a Reggio Calabria il palcoscenico che merita.

Reggina-Sambiase 3-2: il Granillo in festa sotto gli occhi del patron

La vittoria odierna per 3-2 contro il Sambiase è la sublimazione di questo progetto. Una partita vinta di forza, con tre gol rifilati all’unica squadra che fino a ieri riusciva a tenere il passo degli amaranto in vetta alla classifica. A godersi lo spettacolo al Granillo c’era proprio Claudio Lotito. Sfruttando la pausa del campionato di Serie A, il presidente ha scelto ancora una volta di volare in riva allo Stretto, confermando una vicinanza totale alla squadra.

L’entusiasmo in città è palpabile. Ieri pomeriggio Lotito ha passeggiato sul Corso Garibaldi, travolto dall’affetto della gente: selfie, abbracci e continui incoraggiamenti a proseguire su questa strada. Un legame che si sta cementando rapidamente, testimoniato anche dalla volontà già annunciata ai nostri microfoni di acquistare casa a Reggio Calabria, per mettere radici e basi solide per un progetto calcistico di lungo respiro. A fare da cornice a tutto questo, gli oltre 7.000 spettatori presenti oggi allo stadio: una cifra da capogiro, raggiunta per la terza volta in questa stagione, che cancella il deserto e la disillusione del recente passato, ai piedi di un’orchestra splendidamente diretta da mister Marchionni.

Adesso è fuga in classifica: i numeri sono inequivocabili

La classifica parla chiaro e fotografa un dominio netto. Dopo sole 12 giornate, la Reggina guarda tutti dall’alto al primo posto in solitaria con 29 punti, frutto di ben 9 vittorie su 12, due soli pareggi e una sconfitta. Al Granillo, poi, la Reggina è stata un rullo compressore: cinque vittorie e un pareggio, con 20 gol in sei partite. Se consideriamo anche il 7-0 al Praiatortora in Coppa Italia, in 7 partite ufficiali stagionali al Granillo la Reggina ha ottenuto sei vittorie e un pareggio con 27 gol realizzati. Una vera libidine per i tifosi reggini che negli scorsi anni non esultavano così tante volte neanche in una stagione intera!

La vittoria nello scontro diretto ha permesso di staccare il Sambiase, che scivola al terzo posto con 26 punti. Al secondo posto si attesta la Vibonese a quota 27 punti (domenica prossima lo scontro diretto Sambiase-Vibonese, mentre la Reggina ha già affrontato entrambe). A impressionare è soprattutto il vuoto che si sta creando alle spalle del terzetto di testa: il Calcio Avola, attualmente quarto in classifica, ha collezionato 20 punti. Questo significa che la Reggina ha già scavato un solco profondissimo di ben nove punti sulla quarta forza del torneo, un margine straordinario considerando che siamo solo a un terzo del campionato.

Un attacco stellare da record europeo

Ma la Reggina non si limita a vincere, dà spettacolo. I numeri della squadra costruita in estate dall’ottimo Giancarlo Romairone – pensata non solo per stravincere la D ma per essere già competitiva l’anno prossimo in Serie C – sono impressionanti. La Reggina vanta il miglior attacco e la miglior difesa del torneo, con 31 reti fatte e solo 9 subite in campionato. Come già analizzato nei giorni scorsi sulle pagine di StrettoWeb, stiamo parlando di una media gol spaventosa. Ai 31 centri in campionato si aggiungono le 9 reti realizzate in due gare ufficiali di Coppa Italia (il perentorio 7-0 al Praia Tortora e la sconfitta di misura per 3-2 contro l’Igea Virtus). Il totale è un dato clamoroso: 40 gol segnati in 14 partite ufficiali, sfiorando la media di tre gol a partita. Un attacco così prolifico non ha eguali in nessuno dei nove gironi di Serie D, domina le statistiche dell’intero panorama calcistico italiano e fatica a trovare paragoni persino nei massimi campionati europei.

La rivincita di StrettoWeb e di una città intera

Poter raccontare questa cavalcata entusiasmante è per noi di StrettoWeb motivo di profondo orgoglio. Non è solo la cronaca di un trionfo sportivo, ma la conferma di una tesi che abbiamo difeso con le unghie e con i denti durante gli anni più bui, mentre gli allocchi si eccitavano per vittorie effimere immersi nella bolla di menzogne e falsità a cui la peggiore politica della storia della città li ingabbiava. Ma nel calcio la regola è sempre e solo una: senza una proprietà solida, facoltosa e soprattutto competente in materia calcistica, non c’è futuro. Oggi, la luce in fondo al tunnel splende fortissima. La Reggina macina record e vittorie, la città è tornata a respirare grande calcio e il futuro, nel breve, medio e lungo termine, appare finalmente all’altezza della storia amaranto.