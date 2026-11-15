Reggina-Sambiase, il dato definitivo degli spettatori: il numero di presenti al Granillo, è record stagionale

La Reggina ha diffuso il dato definitivo degli spettatori del match contro il Sambiase, gara al vertice della 12ª giornata del girone I di Serie D. Come già ampiamente raccontato in questi giorni, il Granillo ha fatto registrare un numero grandioso, vicino al massimo della capienza disponibile al momento. Il totale è di 7.047, comprensivo ovviamente degli abbonati e degli ospiti (dato non comunicato). Si tratta del record stagionale: superato infatti il dato dei quasi 7 mila contro l’Igea Virtus.