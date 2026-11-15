Reggina-Sambiase 0-0, è iniziata la sfida del Granillo!

Domenica 15 novembre, stadio Granillo, 12ª giornata del girone I di Serie D: a Reggio Calabria si affrontano prima contro prima, Reggina contro Sambiase, appaiate entrambe in vetta a quota 26. Identico il cammino delle due squadre: otto vittorie, due pareggi e una sconfitta, ma la Reggina ha segnato di più e subito di meno. Si gioca in un impianto da altre categorie, con oltre 7 mila presenti e con la presenza speciale del patron Claudio Lotito.
Come sempre, StrettoWeb è al Granillo per seguire – dalla tribuna stampa – il match in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: dalle formazioni ufficiali fino al post gara, con la cronaca live della sfida.
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Partenza molto aggressiva della Reggina, si gioca in una bolgia!
Si gioca in un’autentica bolgia, con le due tifoserie bellissime e rumorosissime. Altro che Serie D! In campo, intanto, la Reggina è partita forte. Tante pressione e baricentro alto.
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E' iniziata la sfida!
Reggina-Sambiase è iniziata. Amaranto ancora in maglia bianca. In questo primo tempo attaccheranno verso la Curva Sud. Bella la coreografia dei tifosi del Sambiase.
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E' arrivato Claudio Lotito: al Granillo insieme al figlio
Claudio Lotito è arrivato al Granillo: insieme al figlio Enrico, con lui in città da venerdì, si è seduto in Tribuna Vip. Con loro anche il Sindaco Cannizzaro.
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Si scalda l'atmosfera del Granillo: il settore ospiti è già pieno
Bellissima l’atmosfera del Granillo, quando all’inizio manca poco meno di mezz’ora. Gli ultras della Reggina, che stanno già riempiendo la Curva Sud, hanno iniziato a cantare. Dall’altra parte, seppur ancora silenti, sono tantissimi i supporters ospiti. Da Sambiase, nutrita cornice di tifosi e settore ospiti del Granillo già pieno.
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Le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali di Reggina-Sambiase. Poche sorprese per Marchionni. L’unica è quella di Lancini, ancora fuori, neanche in panchina. C’è di nuovo Baldan al centro, come a Troina. Il centrocampo è quello titolare, con Abonckelet che si riprende il posto, in luogo di Franchini. Davanti, Guida e Magrassi.
REGGINA: Lagonigro; Fazio, Baldan, Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Piras, Bruno, Runza, Specker, Franchini, Laaribi, Rossetti, Alma, Jallow. Allenatore: Marchionni.
SAMBIASE: Giuliani, Garcia, Colombatti, De Luca, Brejnak, Diogo Fortunato, Gualtieri, Waller, Sueva, Haberkon, Brandalisse. In panchina: Pallone, Bruno, Foniciello, Di Razza, Zenuni, Grisley, Della Salandra, Furiato, Simigliani. Allenatore: Lio.