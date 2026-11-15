Reggina-Sambiase 0-0, è iniziata la sfida del Granillo!

AGGIORNAMENTI

Partenza molto aggressiva della Reggina, si gioca in una bolgia! Si gioca in un’autentica bolgia, con le due tifoserie bellissime e rumorosissime. Altro che Serie D! In campo, intanto, la Reggina è partita forte. Tante pressione e baricentro alto.

E' iniziata la sfida! Reggina-Sambiase è iniziata. Amaranto ancora in maglia bianca. In questo primo tempo attaccheranno verso la Curva Sud. Bella la coreografia dei tifosi del Sambiase.

Si scalda l'atmosfera del Granillo: il settore ospiti è già pieno Bellissima l’atmosfera del Granillo, quando all’inizio manca poco meno di mezz’ora. Gli ultras della Reggina, che stanno già riempiendo la Curva Sud, hanno iniziato a cantare. Dall’altra parte, seppur ancora silenti, sono tantissimi i supporters ospiti. Da Sambiase, nutrita cornice di tifosi e settore ospiti del Granillo già pieno.