Reggina-Sambiase, Claudio Lotito è arrivato al Granillo insieme al figlio | FOTO

Claudio Lotito è arrivato al Granillo. Il patron della Reggina, già in città da venerdì, questa volta con la famiglia (moglie e figlio), è allo stadio per assistere al match al vertice tra gli amaranto e il Sambiase, entrambe prime a quota 26 punti dopo 11 giornate nel girone I di Serie D. E’ presente con il figlio, che si è seduto insieme a lui, al Sindaco Cannizzaro e al DS Romairone, tutti in Tribuna Vip. E’ la seconda volta (terza considerando la primissima conferenza) che l’imprenditore romano torna a Reggio Calabria per guardare dal vivo una partita della sua nuova società. La prima, a fine settembre, portò bene: fu 2-0 all’Igea Virtus.

Non è un ritorno qualunque, o casuale, per il Presidente della Lazio, che scende sullo Stretto tutte le volte che gli impegni glielo permettono, soprattutto quando i biancocelesti riposano – come questo weekend ma anche come a fine settembre – per via della sosta delle Nazionali. E’ la dimostrazione di quanto tenga al progetto amaranto, che non è momentaneo o fugace. Lotito non è arrivato a Reggio questa mattina, per assistere alla partita e poi scappare, nella più classica delle toccate e fuga, ma è qui da venerdì e andrà via lunedì. E questa volta si è portato pure la famiglia.

Ieri, in tarda mattinata, è spuntato al Sant’Agata con il Sindaco Cannizzaro, raggiunto poco dopo dal figlio. Ha incontrato allenatore e calciatori, dopo l’allenamento, per mostrargli vicinanza prima del match di oggi. Poi, tra il pomeriggio e la serata di ieri, il Sindaco gli ha fatto nuovamente da Cicerone, portandolo tra le vie del centro città, sul Corso Garibaldi, a visitare le zone più belle di Reggio Calabria. Tantissimi i tifosi che lo hanno fermate, durante la passeggiata ma anche dentro i bar, chiedendogli ciò che gli hanno chiesto dal primo giorno: di far ritornare l’entusiasmo al Granillo attraverso i fatti e i risultati.