Reggina, Claudio Lotito al Sant’Agata: poco dopo arriva anche il figlio. Il patron è a Reggio Calabria con tutta la famiglia

Claudio Lotito al Sant’Agata, insieme al figlio, alla vigilia di Reggina-Sambiase. Non soltanto la presenza annunciata domani allo stadio Granillo, ma anche una visita al centro sportivo per incontrare da vicino la squadra e l’allenatore. Il patron amaranto, arrivato a Reggio Calabria già nella giornata di ieri insieme alla moglie e al figlio, questa mattina ha voluto raggiungere il Sant’Agata, dove gli uomini di mister Marchionni stavano ultimando la preparazione in vista dell’impegno di campionato. Un’altra presenza significativa, che conferma quanto Lotito sia coinvolto nel nuovo progetto della Reggina e quanto voglia seguirlo personalmente, senza limitarsi alle partite ufficiali. La famiglia sarà sullo Stretto fino a lunedì.

Il Presidente ha fatto il suo ingresso al centro sportivo intorno alle 12:30, insieme al Sindaco Francesco Cannizzaro. Qualche minuto più tardi, a bordo di un’altra automobile, è arrivato anche il figlio del patron. Una visita che ha inevitabilmente modificato il programma della mattinata amaranto: la conferenza stampa della vigilia di Marco Marchionni è stata infatti posticipata di circa mezz’ora, proprio per consentire al tecnico e alla squadra di incontrare Lotito al termine della seduta di allenamento.

Il proprietario della Reggina ha atteso che la squadra concludesse il lavoro sul campo, prima di parlare direttamente ai calciatori e all’allenatore. Un confronto a poche ore dalla sfida contro il Sambiase, il cui contenuto è stato poi svelato dallo stesso Marchionni durante la conferenza stampa. Al di là delle parole pronunciate, è soprattutto il gesto ad assumere un significato importante: Lotito vuole esserci, vuole vivere la quotidianità della Reggina e far sentire la propria vicinanza al gruppo, anche nei momenti che precedono una partita.

Lotito al Sant’Agata con il figlio: la Reggina è un progetto in cui crede davvero

Lotito non considera la Reggina un’avventura passeggera, ma un progetto sul quale ha deciso di investire risorse economiche, energie e presenza personale. Lo dimostrano le scelte compiute per costruire una squadra competitiva, ma anche la volontà di tornare a Reggio Calabria ogni volta che gli impegni glielo consentono. Questa volta, peraltro, il Presidente non è arrivato da solo. Ha scelto di trascorrere il fine settimana in città insieme alla moglie e al figlio, coinvolgendo dunque anche la famiglia nella sua nuova esperienza reggina. E proprio la presenza del figlio al Sant’Agata, accanto al padre in una giornata dedicata alla squadra, aggiunge un elemento significativo al rapporto che il patron sta costruendo con la società amaranto e con il territorio.

Del resto, Lotito aveva già dichiarato pubblicamente di credere nel futuro della Reggina, spiegando nell’intervista esclusiva rilasciata a StrettoWeb dopo la partita contro l’Igea Virtus di essere già al lavoro per programmare il percorso sportivo della società anche in prospettiva della prossima Serie C. Parole che avevano delineato una visione di lungo periodo e che oggi trovano ulteriore continuità nei fatti.

La casa a Reggio Calabria e il legame con la città: Lotito vuole tornare sempre più spesso

C’è poi un altro aspetto che rende particolarmente significativo questo nuovo fine settimana reggino. Nell’intervista concessa a StrettoWeb lo scorso 27 settembre, Lotito aveva annunciato di star comprando casa a Reggio Calabria, manifestando apertamente la volontà di avere un punto di riferimento stabile in città e di poterci trascorrere anche le vacanze estive. “Qui è tutto bellissimo, è una città meravigliosa, sento il calore della gente e vi rivelo che sto comprando casa qui”, aveva raccontato il patron, aggiungendo di essere rimasto incantato dalle bellezze naturalistiche dello Stretto e di essersi già attivato per individuare una sistemazione.

Non si trattava, dunque, soltanto di dichiarazioni di circostanza dopo una vittoria al Granillo. Lotito aveva espresso un desiderio preciso, quello di frequentare Reggio Calabria anche al di fuori degli appuntamenti calcistici, costruendo un rapporto personale con una città alla quale si sente vicino anche per le proprie origini familiari, essendo figlio di un calabrese. Il suo ritorno di questo fine settimana, insieme alla moglie e al figlio, si inserisce perfettamente in quel racconto. La Reggina rappresenta certamente il motivo sportivo della visita, ma appare sempre più evidente che il legame di Lotito con Reggio Calabria vada oltre le due ore di una partita.

Questa volta la politica non c’entra: Lotito è a Reggio per la sua Reggina

E c’è un altro elemento che merita di essere ribadito, proprio per dare continuità a quanto StrettoWeb aveva già evidenziato annunciando il ritorno del Presidente in città. Questa volta la politica non c’entra nulla. Non ci sono elezioni, non ci sono appuntamenti elettorali da seguire, né tornate alle urne alle quali collegare la presenza del patron.

In occasione della precedente visita, a fine settembre, qualche ossessionato aveva provato a ricondurre la presenza di Lotito al Granillo alle elezioni suppletive che si svolgevano proprio in quel fine settimana. Adesso, però, quella spiegazione non trova alcun appiglio. Lotito è tornato a Reggio Calabria per la Reggina, approfittando anche della pausa del campionato di Serie A. E non si è limitato a programmare la propria presenza sugli spalti del Granillo: ha raggiunto il Sant’Agata, ha aspettato la fine dell’allenamento e ha voluto rivolgersi personalmente ai protagonisti della stagione amaranto.

La presenza al suo fianco del Sindaco Cannizzaro non cambia il significato sportivo della giornata. Il rapporto tra i due è noto, così come il ruolo avuto da Cannizzaro nel percorso che ha portato Lotito alla guida della Reggina. Ma una cosa è il rapporto personale e istituzionale, un’altra è l’impegno concreto del proprietario nei confronti della propria squadra.