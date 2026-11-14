Reggina-Sambiase, Marchionni: “migliore media gol in Italia? Ragazzi orgogliosi”. E poi confessa cosa ha detto Lotito alla squadra

Mister Marco Marchionni ha incontrato la stampa al Sant’Agata il giorno prima di Reggina-Sambiase. “L’atteggiamento dipende solo da noi o anche dagli avversari? Dipende, ma se una squadra come la Reggina ha l’atteggiamento giusto e prepara bene le partite, può essere più incisiva degli altri e può partire in vantaggio” ha esordito. “Il match di domani? Il Sambiase ha da perdere quanto noi. Io però preferirei stare con l’ambizione della Reggina. I testa-coda possono essere trappole, ma un giocatore vorrebbe invece giocare ogni tipo di partita come quella di domani. I miei giocatori sanno fare la differenza, a me serve solo spronarli”.

Parlando sempre dell’avversario, ha aggiunto: “sappiamo che sarà una partita difficile, loro giocano sempre allo stesso modo dal primo all’ultimo minuto, non mollano, se vanno sotto giocano allo stesso modo, hanno concetti delineati, ma credo che si debba avere rispetto per loro così come loro lo devono avere di noi. L’equilibrio ci deve stare, dà certezze, e quindi io ho detto ai ragazzi che domani bisogna dimostrare che non siamo lì per caso, che vogliamo essere protagonisti, che abbiamo bisogno di tutti, del pubblico, che sarà il nostro dodicesimo uomo. A noi non hanno mai fatto mancare l’affetto. Domani è la classica partita in cui si crea un ambiente che può farci tirare fuori il meglio. Non bisogna essere presuntuosi e spavaldi, ma sicuramente determinati”.

“Se mi aspettavo il Sambiase in testa ripensando a tre mesi fa? Mi ero fatto un po’ delle disamine in testa. Il Sambiase da tre anni gioca insieme, da tre anni a inizio stagione fa la grande. Sapevo che c’erano altre squadre allestite per fare bene, ma anche quelle che escono fuori per periodi che si passano insieme, fattore importante. Immaginavamo che il Sambiase dall’inizio potesse far bene, ma è una squadra da valutare bene. Quando si gioca allo stesso modo per più tempo i meccanismi sono automatizzati”.

Una delle due domande poste da StrettoWeb al tecnico riguarda la migliore media gol della Reggina in tutta Italia. “Se mi inorgoglisce? Mi fa piacere perché vedendo questo dato i ragazzi sono contenti, vogliono fare sempre di più. Le statistiche dobbiamo vederle a fine campionato, ma una statistica del genere ad oggi fa sentire orgogliosi i ragazzi per quello che stanno facendo. E’ un percorso di crescita, quello che consente di voler fare sempre più gol”.

Prima della conferenza, il patron Lotito è arrivato al Sant’Agata: “cosa ci ha detto? Ha spronato la squadra sull’atteggiamento, ha detto ai ragazzi di avere coraggio perché chi è stato scelto dalla Reggina deve far uscire quella voglia che serve. Quando una società, un Presidente, un direttore rimarca questo aspetto, è importante, perché significa che tutto il resto viene fatto bene”.

Sugli indisponibili: “purtroppo ancora Reis è fuori, ma abbiamo recuperato Palmieri e Macrì. De Mori ha un problema, valuteremo, mentre Pellicanò ancora ne avrà per un po’. Stiamo comunque recuperando tutti, sono contento del lavoro che sta facendo la squadra medica”. C’è Jallow.

Poi ha concluso: “dopo Sambiase, Athletic Palermo e Siracusa si potrà tracciare un bilancio? Le tre partite precedenti potevano consentire di arrivare bene o male a queste altre tre. Se fosse arrivato qualche passo falso, e a Favara è arrivato, avremmo potuto non affrontarle bene, però poi c’è stato il giusto atteggiamento contro Ragusa ed Enna. Col Sambiase è più facile, vista l’importanza della gara, che si prepara da sola”.