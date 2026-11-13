Perchè il Ponte sullo Stretto è divisivo? Tortorici di Raffadali: “chi è contro dovrebbe sacrificare il proprio egoismo a favore della comunità” | INTERVISTA

Ha preso il via, da Reggio Calabria, l’evento “Ponti. Infrastrutture, culture, comunità”, una tre giorni che si dividerà fra la sponda reggina e quella messinese dello Stretto, parlando di ponti in tutte le sfaccettature che questo termine presenta: dall’arte alla storia, dall’ingegneria all’architettura, dal piano metaforico a quello lessicale, dall’astrattismo al pragmatismo, dall’antropologia alla cultura. Ai microfoni di StrettoWeb, Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente dell’Associazione Amici dei Musei Siciliani e vicepresidente FIDAM (Federazione Italiana degli Amici dei Musei), ha rilasciato un’interessante dichiarazione sull’argomento concentrandosi sul Ponte per eccellenza a queste latitudini: il Ponte sullo Stretto.

Abbiamo chiesto a Tortorici di Raffadali perchè, se è vero che il ponte è simbolo di unione per eccellenza, il Ponte sullo Stretto risulti così politicamente e socialmente divisivo. “Il Ponte divide perché il pensiero umano si divide e si declina in varie possibilità che possono essere l’idea fondamentale, quella di unire, l’idea che invece è contraria è quella di una mega infrastruttura che può essere particolarmente invasiva sulle sponde dei due luoghi. – ha risposto – Io capisco anche una certa sensibilità naturalistica che ha timore e terrore delle grandi opere, però le grandi opere sono un fatto umano, sono l’evoluzione dell’uomo, è quello che ci porta avanti e quello che ci fa crescere, che ci collega, che ci rende questo mondo che noi abbiamo sviluppato in questa maniera rende necessaria la realizzazione di infrastrutture, questa è un’opera infrastrutturale.

Non vorrei entrare nel positivo o nel negativo di questa questa cosa perché in realtà noi siamo un’associazione culturale, quindi in realtà ci occupiamo più dei ponti culturali, avremo delle relazioni dal punto di vista infrastrutturale, staremo ad ascoltare. Dal mio punto di vista personale sono abbastanza agnostico, mi va bene sia che si faccia sia che non si faccia, capisco le motivazioni di entrambi.

Credo che vediamo nel mondo opere straordinarie, di una bellezza incredibile, penso al Giappone che è una zona sismica che invece ha una qualità costruttiva incredibile, penso alla Cina e penso anche al nord Europa dove si fanno collegamenti straordinari tra posti impensabili, quindi non mi piacerebbe fermarmi, idealmente, però lascio alla politica che è quella che decide, sperando che comunque un’operazione di questo genere, che certamente è importante, abbia la maggior condivisione possibile.

Non si possono accontentare tutti, ma se un’opera è a servizio di tutti io credo che probabilmente i pochi o quelli che sono e che saranno contro a questa opera dovrebbero, invece, sacrificare il loro egoismo personale per la comunità“.