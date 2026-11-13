“Ponti. Infrastrutture, culture, comunità”: inizia la tre giorni che unisce Reggio Calabria e Messina fra storia, arte e architettura | FOTO

“Ponti. Infrastrutture, culture, comunità”. Una tre giorni che unisce Reggio Calabria e Messina, le due sponde del futuro Ponte sullo Stretto. Il convegno nazionale FIDAM, promosso dalle associazioni Amici del Museo di Messina “Franz Riccobono”, Amici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e Amici dei Musei Siciliani, si svolge tra Messina e Reggio Calabria dal 13 al 15 novembre 2026, con il patrocinio del Ministero della Cultura. Al centro degli interventi c’è una riflessione sul ponte nelle sue molteplici dimensioni: come infrastruttura materiale, opera ingegneristica e architettonica, elemento fisico contestualizzato nel paesaggio e metaforico nella connessione fra due sponde, dialogo e scambio fra territori, culture, città, popolazioni.

Lo Stretto di Messina, la prospettiva del Ponte sullo Stretto, il tema trattato e le sue declinazioni calzano a pennello in una coerenza di dialoghi e riflessioni che spaziano dalla storia all’arte, dall’architettura al paesaggio, dall’antropologia alla progettualità contemporanea, che ha preso il via oggi con l’evento inaugurale tenutosi presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Laganà: “la FIDAM è nata da un’idea partita da Reggio Calabria”

L’incontro, moderato da Marco Grassi, segretario dell’Associazione Amici del Museo “Franz Riccobono” di Messina, ha visto il prof. Renato Laganà, presidente degli Amici del Museo di Reggio Calabria, che ha dichiarato: “questo incontro che c’è stato attraverso i secoli, si è ripetuto con le due giunte Comunali, su una nave in mezzo allo Stretto, per rilanciare una realtà territoriale che ha bisogno di essere rilanciata. La FIDAM è nata da un’idea partita da Reggio Calabria tanti anni fa. La prima è stata creata a Roma nel 1948, 10 anni dopo, non appena è stato inaugurato il Museo di Reggio Calabria, è nata l’Associazione Amici del Museo di Reggio Calabria. Sull’idea del prof. Panuccio sono partite Federazione Italiana e Nazionale. Al di là di quello che sarà l’esito della vicenda del Ponte, è bene riallacciare questi rapporti affinchè lo Stretto torni a diventare il polo centrale dell’intero Sud Italia”.

Maiolino: “il Ponte sullo Stretto importante nella cooperazione fra le due sponde”

L’ass. Maiolino, in rappresentanza del sindaco Cannizzaro, ha preso la parola per i saluti istituzionali: “nella locandina si parla di Ponti e futuro. Un ponte fra Reggio e Messina, due territori divisi dal mare, ma che hanno molto in comune. Sono distanti, ma hanno tradizioni diverse che si accomunano nelle radici della Magna Grecia. Vi ringraziamo per questa iniziativa che fa di Reggio Calabria un laboratorio di idee. Il futuro di una città va costruito, non improvvisato. Queste idee possono nascere dal Museo, luogo identitario per la memoria storica del territorio”.

L’ass. Antonino Maiolino, presente in rappresentanza del sindaco Cannizzaro, ha dichiarato a StrettoWeb: “una bellissima iniziativa, una tre giorni e ringrazio anche gli Amici del museo di Reggio Calabria e di Messina per averla organizzata. Come amministrazione comunale crediamo che quando si parla di Ponte e di futuro non è solo come infrastruttura in se stessa, ma si parla anche di cultura, di tradizioni. Reggio e Messina hanno delle tradizioni diverse, ma i due territori fondano le loro radici in quella che è la Magna Grecia.

Quindi noi siamo qui per sostenere, perché lo abbiamo fatto anche qualche settimana fa, insieme al sindaco Canizzaro, alla giunta e alla giunta di Messina a bordo della nave, abbiamo sottoscritto una delibera di giunta che prevede la cooperazione tra i due territori perché, a nostro avviso, il futuro del nostro territorio lo vede legato anche a Messina. Quindi sono due territori che anche se separati dal mare, dallo Stretto, insieme possono prevedere questo sviluppo migliore per il proprio interesse.

Si sta investendo molto sui collegamenti e sull’aeroporto i risultati sono sotto gli occhi di tutti, si sta cercando di investire e di intercettare anche quella che è l’utenza di Messina proprio in virtù della cooperazione tra i due territori. Il ponte è una infrastruttura forse la più importante a livello europeo che andrà ad essere realizzata nel nostro territorio e non possiamo non essere favorevoli a quello che rappresenta quest’opera così importante”.

Tortorici di Raffadali: “quando volontà di comunità e politica si sposano si costruiscono ponti”

Bernardo Tortorici di Raffadali, vicepresidente FIDAM, ha dichiarato: “il primo trasferimento lo abbiamo fatto nel pomeriggio odierno, con il movimento del mare che auspicava l’esistenza di un ponte. Lo dico da visitatore. Capisco che il quotidiano delle due comunità deve essere complesso. Solo quando volontà della comunità e della politica si sposano si possono costruire ponti. Noi oggi vogliamo costruire ponti culturali. Vorrei citare anche un Ponte con l’aldilà: vorrei dedicare questo momento a Franz Riccobono, uno dei fondatori della FIDAM negli anni 70’. Ci starà sicuramente guardando, pretendeva molto dalla sua città e dalla sua comunità, spero che questo momento sia da lui guardato e apprezzato.”.

Labruto: “fra Reggio e Messina ponte di cuore, sangue e tradizioni”

Guglielmo Labruto, presidente amici del Museo Messina: “ponti, infrastrutture, cultura. Quando parlo di cultura penso a un Ponte dei miti dello Stretto. Possiamo parlare di Scilla senza Cariddi? Quando parliamo di Scilla parliamo di quanto abbiamo importato dalla parte calabrese. Sono importanti anche i fatti religiosi, può sembrare obsoleto, ma ricordo che da ragazzino venivo alla festa di Reggio, si traghettava anche con le barche da Messina a Reggio. E tantissimi di Reggio venivano a Messina, per la Fiera ad esempio. Quanti ponti abbiamo già fatto. Speriamo si possa costruire un altro ponte. Questo passare da un punto all’altro oggi può comportare un po’ di paura e disagio (in riferimento al mare mosso e agli aliscafi, ndr). Un altro ponte è quello dell’amicizia. Il ponte migliore è quello del legame di sangue, quello che ci unisce, il più importante: il cuore”.