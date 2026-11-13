Ponte sullo Stretto, Laganà: “serve valorizzare il legame Reggio-Messina, ora che l’Italia ha riscoperto il Sud” | INTERVISTA

A margine dell’evento “Ponti. Infrastrutture, culture, comunità”, inaugurato quest’oggi presso Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, Renato Laganà, presidente degli Amici del Museo di Reggio Calabria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di StrettoWeb entrando nel dettaglio sulla terminologia del ponte come “legame” fra due sponde, due culture, due storie passate e presenti. “L’evento è nazionale perché unisce tutte le associazioni Amici del museo che ci sono in Italia, oltre 85 associazioni sparse nelle varie città. – ha dichiarato a StrettoWeb – Reggio Calabria e Messina hanno voluto insieme organizzare quest’anno.

Vogliamo sfatare proprio quell’idea che la parola ponte debba sembrare per forza una struttura fisica. Potrà essere una struttura fisica, però la cosa più importante è ricostruire quel legame che c’è sempre stato tra Reggio e Messina, due culture, due comunità dei tempi dell’antichità, Zankle, Rhegion, le città, il passato, le vicende della storia. E quanti di noi sono andati a Messina, giornalmente per frequentare l’università o da Messina sono venuti a Reggio per frequentare l’università. Ecco, questo rapporto ha bisogno di un rilancio culturale.

Qualche settimana fa è avvenuto l’incontro tra i due sindaci su una nave allo Stretto e questo ha già un significato perché per tanto tempo si è parlato di un’Area metropolitana allo Stretto e forse ora è il momento giusto per rilanciare questa idea e quantomeno ognuno di noi può dare l’apporto per portare avanti questa idea”.

Abbiamo chiesto al prof. Laganà perchè questo legame risulti poi così polemico al momento di trasformare l’idea in atto concreto. Senza entrare nel merito del “Ponte Sì” – “Ponte No”, il prof. Laganà ha spiegato: “se si farà o non si farà il Ponte, è giusto che si riconsolidi questo legame. Pensate, alla fine degli anni Cinquanta un geografo, Lucio Gambi, ipotizzava che questa sinergia tra le due città potesse diventare qualcosa di positivo per tutto il Meridione. E oggi a maggior ragione, in quest’Italia che comincia a vedere che il Sud è più produttivo, che il Sud è una fucina di cervelli, questo è importante ribadirlo, al di là di tutte le polemiche. Io, per esempio da buon architetto, ho sempre pensato all’idea del tunnel sottomarino: è una soluzione tecnologica, hanno deciso diversamente, non si farà.

Ma io parlo di ponte perché questo ponte, quando mi affaccio e vedo la Sicilia la mattina, già ho una dimensione di un ambito territoriale, questo mi sostiene a portarlo avanti, e l’ho fatto tanti anni fa quando ho scritto La città al mare, quel volume che è diventato anche un tema della politica cittadina per tanto tempo. Ecco, questo ha portato a un risultato. Già Reggio ha riacquisito il suo lungomare. Il lungomare è il cuore della città adesso. Tutti gli eventi più importanti si fanno lì. Ed è giusto ora che riprendiamo questo discorso con un salto di livello. La politica culturale è quella che unisce le idee, unisce le menti e sicuramente ci sarà un risultato. Questo è l’auspicio che ci formuliamo in questo momento“.