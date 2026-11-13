Ponte sullo Stretto, quel dettaglio nascosto nella Gioconda che spiega come un ponte diventi opera d’arte

Nel corso della prima giornata dell’evento “Ponti. Infrastrutture, culture, comunità”, inaugurato nel pomeriggio odierno a Reggio Calabria, è stato particolarmente interessante l’intervento di Claudio Strinati, Presidente del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici del MIC, dal titolo “La forma del passaggio. Il ponte nell’immaginario dell’arte“. Il dott. Strinati ha analizzato una serie di opere d’arte e di opere architettoniche, quali il Ponte Fabricio, il ponte raffigurato ne “La tempesta” del Giorgione, il Ponte di Rialto, “Il ponte ferroviario” di Monet, quello di Lorenzo Quinn (Building Bridges), spiegando il legame che c’è fra il ponte e l’arte.

Strinati e il ponte nell’arte

Strinati ha iniziato il suo intervento parlando del Ponte Fabricio di Roma e della sua simbologia: “l’idea fisica e spirituale del ponte, che attraversa millenni di storia, è quello dell’incontro e del dialogo fra le culture. L’immagine guida del nostro convegno e quella di 6 coppie di braccia che si collegano creando l’immagine di un ponte. Il Ponte Fabricio (Ponte dei quattro Capi, 62 a.c.) si presenta oggi nella forma originale, ovviamente restaurato nel corso dei secoli. La struttura del primo secolo avanti Cristo. L’infrastruttura è la via della diffusione, della connessione, del mettere in contatto ciò che è separato. Spingere la civiltà umana verso le aspirazioni della condivisone e della continuità del bene comune. Nel Ponte Fabricio di Roma c’è un dato significativo. Non collega solo le sponde del Tevere, ma collega le sponde con l’isola Tiberina, un’isola nel contesto urbano, strutturata dai romani come fosse una sorta di barca che è approdata all’altezza di un ponte.

Una concezione che unisce viaggio e collegamento, stasi e transito. Lo strumento fondamentale è artistico e ingegneristico anche secondo gli antichi. Il dato interessante è che questa opera di ingegneria imprime una dimensione artistica elevata. Il ponte collega spazi diversi, il luogo in cui si transita e si transiterà, ha un concetto fondamentale della dimensione del tempo che passa. Noi superiamo le distanze che spazio e tempo hanno posto. Il sistema dei ponti è uno dei fondamenti dell’incremento delle nostre vite, viene concepito secondo la dimensione artistica per antonomasia. L’arte coniuga spazio e tempo a beneficio della nostra vita. I più grandi filosofi ci insegnano che viviamo attraverso la combinazione di spazio e tempo. Kant diceva che la conoscenza è l’esercizio delle categorie di spazio e tempo depositate nelle nostre menti attraverso cui poi viviamo. Il ponte è l’opera per antonomasia che concretizza quest’esperienza“.

Il ponte dietro la Gioconda

Molto interessante la parte dell’intervento dedicato al dettaglio “nascosto” nella Gioconda: un ponte alla destra (nella prospettiva dello spettatore) della figura più enigmatica e famosa dell’arte. “Nella Gioconda, l’opera più famosa al mondo, non sempre viene notato un dettaglio, il paesaggio lontano, carico di valori simbolici, ma di cui l’elemento principale è il ponte. – ha raccontato Strinati – Un ponte lineare, basso che collega due sponde di un fiume che gli storici di alte e cultura hanno cercato 1000 volte di individuare. Leonardo Da Vinci non ha mai scritto una riga su dove stesse la Gioconda facendoli sbizzarrire. Gli elementi naturali dietro la Gioconda sono un viottolo serpeggiante fra le rocce da una parte, dall’altra un ponte. Attraversando quel ponte arriveremo dall’altra parte, alle spalle della Gioconda. Non lo sapremo mai. Leonardo Da Vinci era studioso del rapporto fra la natura e l’incombere dell’uomo su essa. Chiunque sia la Gioconda, si pone davanti a noi con quell’enigmatico sorriso, accennato, solenne, introverso, è il simbolo del sorriso della natura. La natura è accogliente per l’essere umano. Ma allo stesso tempo è terrorizzata. Leonardo dice che la natura è la nostra casa, la nostra vera patria, quella che ci nutre, ci dà benessere, gioia, sapienza e bellezza, ma che allo stesso tempo contiene anche la dimensione della minaccia“.

Il Ponte sullo Stretto come opera d’arte

Ed è proprio alla luce delle riflessioni di Claudio Strinati che il Ponte sullo Stretto di Messina può essere osservato da una prospettiva diversa, che va ben oltre il dibattito sulle infrastrutture e sui collegamenti tra Calabria e Sicilia. Perché un ponte non è soltanto un’opera di ingegneria, ma può diventare un’opera d’arte, un monumento capace di entrare nella storia e nell’identità di un territorio. Del resto, i ponti attraversano da sempre la storia dell’arte: da Leonardo da Vinci a Monet, dai capolavori del Rinascimento alle espressioni artistiche contemporanee, sono stati rappresentati come simboli di bellezza, incontro, progresso e dialogo tra luoghi e popoli. Perché, allora, il Ponte sullo Stretto dovrebbe necessariamente deturpare uno dei paesaggi più affascinanti del Mediterraneo? La storia dell’arte e dell’architettura ci insegna che l’intervento dell’uomo, quando incontra la bellezza e l’armonia delle forme, può valorizzare il paesaggio anziché comprometterlo.

È questa la grande ambizione che dovrebbe accompagnare la realizzazione del Ponte: non un’infrastruttura estranea allo scenario naturale, ma un elemento capace di esaltarne l’unicità, aggiungendo alla straordinaria bellezza dello Stretto un nuovo simbolo riconoscibile in tutto il mondo. Un’opera monumentale che, proprio come i grandi ponti celebrati nei secoli dagli artisti, possa diventare essa stessa patrimonio artistico, architettonico e culturale, consegnando alle generazioni future non soltanto un collegamento tra due sponde, ma una nuova immagine dello Stretto in cui natura, arte e ingegneria si incontrano.