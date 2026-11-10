Oggi condannano i manganelli, ieri giustificavano il Green Pass: come sarebbe davvero andata se al posto di Speranza ci fosse stata Meloni

Se oggi un poliziotto manganella un delinquente violento che sfascia le vetrine dei negozi, viene descritto come il male assoluto, simbolo di un’Italia fascista. Se oggi un Governo, per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei commercianti proprietari di quei negozi, opera una stretta sulla criminalità, è un Governo fascista e liberticida. Lo scrivono anche – vergognosamente – i libri di storia messi in vendita per i Licei italiani. Poi però l’ex Ministro della Salute oggi, anni dopo il periodo Covid, si permette il lusso di affermare che il Green Pass era uno strumento volto ad obbligare gli italiani a vaccinarsi. E questo nonostante conoscesse gli eventi avversi e nonostante non li avesse comunicati agli italiani. E lì, però, tutti zitti, allora e ancora peggio oggi.

Noi non dimentichiamo. Anzi, in queste settimane di Commissioni Covid, e di confessioni scioccanti, ci ritornano alla mente quei periodi, tristi, quei fatti, quelle narrazioni, quegli obblighi, quelle imposizioni, quelle scelte cervellotiche e che nulla avevano a che fare con la pandemia, la malattia, il contagio. Nel 2020 e nel 2021, con coraggio, StrettoWeb si espose a favore delle libertà. Beccandosi inizialmente insulti. Come sempre, però, poi la verità saltò fuori e tanti tornarono sui propri passi. Ma il contagio non c’entrava niente. E neanche i vaccini. Nulla contro una malattia che risultava essere mortale per i soggetti fragili, se presa in forma grave. Nulla contro i vaccini che, proprio sugli stessi soggetti, aveva il compito di salvarli. Ma l’imposizione a chiunque, anche a giovani e sani, sotto forma di obbligo indiretto in nome della sicurezza, ma nata per infondere paura, quello no. E quello è stato sempre contestato.

Fa arrabbiare il silenzio di oggi. In Commissione Covid stanno incalzando, e inchiodando, Roberto Speranza, Ministro della Salute del Governo Conte prima e Draghi poi. I castelli di sabbia cominciano a cadere, le confessioni iniziano a far emergere la verità. Ma a livello nazionale sono in pochi a parlare e in pochi a farlo con quei toni da propaganda che invece accompagnavano i media main stream di allora. Tutti, o quasi, ad appoggiare quella narrazione fondata sulla paura, quella degli “impanicati”, quella dell’autocertificazione per uscire di casa, dei ristoranti aperti a pranzo e non a cena, del coprifuoco, di chi decideva di non vaccinarsi e per questo veniva tagliato fuori dalla vita sociale. Roba che neanche nei regimi. Eppure, a quei tempi, in pochi si fidavano a parlare di dittatura.

Fa sorridere, o forse anche in questo caso arrabbiare, pensare che oggi si parli di fascismo con così tanta naturalezza e semplicità. E allora ci chiediamo come sarebbero andate le cose se al posto dei Governi Draghi e Conte ci fosse stato il Governo attuale, con Giorgia Meloni, e se lo stesso avesse deciso di adottare le decisioni di allora. I media, oggi non teneri contro l’attuale esecutivo, avrebbero avuto paura a parlare di dittatura? Probabilmente no. Le squadre ammaestrate degli Scanzi (sì, quello che “saltò la fila” per vaccinarsi), dei Tosa, dei Tommasi, oggi battaglieri contro il Premier, e allora “cagnolini” al servo di quella narrazione, si sarebbero trasformati nei primi negazionisti a costo di combattere una guerra ideologica.