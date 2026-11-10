“Le manifestazioni sono la democrazia, le elezioni no”: ma solo quando vince la Destra? L’incredibile delirio in diretta tv | VIDEO

Ne abbiamo sentite tante, forse non tutte, ma di certo questa ci mancava e siamo costretti ad aggiungerla all’elenco. Più si va avanti, più la frustrazione aumenta, sempre più deliri anti-Meloni si sentono. Non sanno più a cosa appigliarsi e cosa inventarsi. Hanno persino messo in vendita un libro di storia per Licei che definisce il Premier “liberticida e fascista”. Ma quanto accaduto in tv, nel corso dell’ultima puntata di “Dritto e Rovescio”, su Rete 4, ha davvero dell’incredibile. Anzi, forse supera anche il concetto stesso di incredibile.

La scrittrice Ginevra Bompiani, durante un dibattito con Giuseppe Cruciani e con Marco Lisei di Fratelli d’Italia, ha affermato: “le manifestazioni sono la vera testimonianza della democrazia, molto più delle elezioni, che sono solo i sondaggi”. Praticamente, adesso, a costo di andare contro il Governo e contro Giorgia Meloni, si arriva addirittura ad affermare che le elezioni – il metodo più dichiaratamente democratico del mondo – non siano più democratiche. Lo è di più una manifestazione. E, perché no, magari sfasciare qualche vetrina, saccheggiare o incendiare qualche negozio di proprietà di qualche povero Cristo che ogni mattina si sveglia alle 6 per portare il pane a casa.

Pensavamo che i deliri si fermassero alla mancata condanna delle proteste stesse, da parte di una Sinistra giustificazionista, che ha invece alimentato il fuoco della polemica sulla stretta del Governo in termini di sicurezza. Pensavamo che i deliri si fermassero a quelli di Ilaria Salis, secondo cui occupare una casa non è da condannare. Pensavamo che i deliri fossero molto altro, di già così grave. E invece si passa oltre. Decenni e decenni di lotte per la democrazia, l’indipendenza, il suffragio universale, per poi sentirci dire che le manifestazioni sono più democratiche delle elezioni. Abbiamo una curiosità, però: ma questo vale solo se vince la Destra? Probabilmente sì, dal momento che a Sinistra non ricordano bene l’ultima volta che hanno guidato l’Italia in seguito ad elezioni del popolo…