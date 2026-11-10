Gridano al fascismo, poi fanno propaganda sui libri di scuola: l’ultima vergogna degli ossessionati di Meloni è più grave di quanto si pensi. E non ce ne rendiamo conto

Un paradosso. L’ennesimo. Un cortocircuito. Il milionesimo. Predicano bene e razzolano male. Sono gli ossessionati di Giorgia Meloni. Ogni giorno a urlare e sbraitare al Governo fascista. Già, l’attuale Premier. Ha il Governo più longevo della storia. Raggiunto col potere, il colpo di Stato e un’altra marcia su Roma, giusto? Ah no? E poi olio di ricino, omofobia, razzismo, avversari politici assassinati. E’ andata così, in questi cinque anni, immaginiamo. Dite di no? Dite che Giorgia Meloni è salita al potere dopo elezione legittima e democratica del popolo italiano? Dite che ha avuto e ha una maggioranza talmente solida da essere diventata la Premier più longeva, al punto anche di poter concludere un mandato? E allora siamo pazzi noi. E allora cosa ci raccontano gli ossessionati?

Talmente tanto ossessionati da utilizzare, loro, metodi fascisti per affossarla. Anche perché non sanno più come farlo. L’ultima vergogna sfrutta addirittura giovani studenti per un indottrinamento che sa di vera e propria propaganda. E che fa paura. Quella sì. La peggior paura dei tempi bui. E’ grave, molto grave, la messa in vendita di un libro (“Trame del tempo”) – nei Licei italiani – che a pagina 666 recita testualmente: “Italia che rimane presto orfana del suo leader, Silvio Berlusconi (morto nel giugno 2023), e altre formazioni minori, il governo Meloni fa sue gran parte delle parole d’ordine di questa fase di rinascita dell’ultradestra europea. Arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo, il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista – come dimostra anche l’inchiesta di ‘Fanpage’ di giugno 2024 Gioventù meloniana – si distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide, come il cosiddetto ddl “Sicurezza” del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare. Il governo Meloni prosegue inoltre la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione sui mezzi di comunicazione”.

Che l’attuale Governo raccolga l’eredità del fascismo non è un fatto, ma un’opinione. E le opinioni, sui libri – ancor di più quelli di storia – non esistono e non dovrebbero esistere. Sennò è indottrinamento. E’ condizionare un giovane studente all’idea che l’attuale Governo sia davvero di eredità fascista, certificato da chissà quale atto o dichiarazione. Ma, e i motivi li abbiamo spiegati sopra, non è affatto così. Affermarlo, o anche solo pensarlo, è malafede. Un Governo eletto dal popolo, e che all’interno della sua coalizione ingloba forze moderate, rifiutando chi ha davvero derive autoritarie – Roberto Vannacci – non ha nulla a che fare coi tempi del Ventennio. Un Governo che vuole combattere i reazionari violenti, semplicemente per garantire la sicurezza dei propri cittadini, è semplicemente un Governo che ha a cuore le sorti, il futuro e la tutela del proprio popolo.

Per tali motivi, la presenza di questi libri di testo nelle scuole è un fatto grave. Di cui però non ci rendiamo abbastanza conto. Anche perché, probabilmente, il bombardamento mediatico non è uguale a quello che ci sarebbe stato a parti inverse, e cioè se fosse stato partorito dagli anti Schlein, o dagli anti-Conte. Ma questo, ormai, lo sappiamo bene…