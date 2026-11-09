“Governo Meloni fascista e liberticida”, bufera sul libro di storia per i licei: scoppia di nuovo il caso, FdI furiosa

Torna a far discutere il libro di storia per le scuole superiori che descrive il governo Meloni attraverso espressioni come “misure dichiaratamente liberticide”. La polemica, esplosa per la prima volta nel giugno 2025, si è riaccesa oggi, lunedì 9 novembre 2026, dopo una nuova contestazione da parte di esponenti del partito della presidente del Consiglio. Al centro del caso c’è “Trame del tempo 3 – Dal Novecento a oggi”, manuale pubblicato da Laterza e destinato agli studenti delle scuole superiori. In particolare, a suscitare le proteste è la pagina 666, nella quale viene affrontata la situazione politica italiana successiva alle elezioni del 2022. Il testo contiene valutazioni critiche su Fratelli d’Italia, sulle politiche migratorie dell’esecutivo e sui provvedimenti in materia di sicurezza. A distanza di oltre un anno dalle prime contestazioni, il contenuto del volume torna così a dividere il mondo politico e a sollevare interrogativi sul rapporto tra ricostruzione storica, interpretazione degli eventi contemporanei e libertà di insegnamento.

La nuova polemica del 9 novembre: le proteste di Fratelli d’Italia

A riportare l’attenzione sul manuale è stato Piero Versura, responsabile del Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia a Bologna, che ha contestato nuovamente la presenza di quei contenuti in un libro destinato agli studenti. La vicenda è stata ripresa oggi da diverse testate nazionali. Versura ha richiamato il principio secondo cui la scuola dovrebbe insegnare agli studenti a sviluppare un pensiero autonomo, senza indicare loro quali opinioni politiche adottare. Sulla questione è intervenuto anche Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia, che sui social ha contestato duramente le affermazioni presenti nel volume. A esprimere critiche è stato inoltre Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione Cultura e Istruzione della Camera, secondo il quale il manuale contiene ricostruzioni ideologiche e fuorvianti riguardanti il governo. La nuova offensiva politica riporta quindi al centro della discussione un caso che aveva già provocato richieste di chiarimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Cosa c’è scritto nel libro di storia sul governo Meloni

I passaggi contestati si trovano nel terzo volume del manuale, dedicato alla storia contemporanea. Nella ricostruzione degli eventi politici italiani successivi al 2022, gli autori descrivono Fratelli d’Italia come un partito che “continua ad avere una stretta relazione con la sua base dichiaratamente fascista”. Il testo fa inoltre riferimento a “misure dichiaratamente liberticide” attribuite al governo Meloni, richiamando il decreto Sicurezza e le politiche sull’immigrazione. Tra le espressioni che hanno suscitato le maggiori contestazioni figurano anche quelle relative alla “guerra ai migranti” e ai “piani di deportazione”. Si tratta di giudizi e interpretazioni contenuti nel manuale, non di definizioni istituzionali del governo. Proprio l’utilizzo di queste espressioni in un testo scolastico ha alimentato le proteste di Fratelli d’Italia, i cui rappresentanti ritengono che gli studenti debbano ricevere una ricostruzione dei fatti che distingua chiaramente gli avvenimenti storici dalle valutazioni politiche.

Le prime proteste nel giugno 2025 e la risposta di autori ed editore

La controversia non è nuova. Già nel giugno 2025 la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli aveva contestato i contenuti del manuale, definendoli faziosi e chiedendo un intervento del Ministero dell’Istruzione. Il ministro Giuseppe Valditara aveva successivamente coinvolto l’Associazione Italiana Editori per una verifica, richiamando la necessità di garantire la correttezza delle ricostruzioni storiche nei libri scolastici. La vicenda aveva però provocato anche una reazione da parte degli autori e della casa editrice. Lo storico Carlo Greppi, tra gli autori del volume, aveva difeso pubblicamente il contenuto della pagina contestata, dichiarando di continuare a sottoscriverlo. Anche Alessandro Laterza, amministratore delegato della casa editrice, era intervenuto criticando le richieste di verifica e denunciando il rischio di censura. Il confronto aveva così assunto una dimensione più ampia, coinvolgendo il tema della libertà editoriale e della possibilità di affrontare criticamente la politica contemporanea nei manuali scolastici.

La polemica torna dunque d’attualità oggi, 9 novembre 2026, con nuove contestazioni da parte di Fratelli d’Italia e richieste di chiarimento sul contenuto del libro. Il nodo del confronto resta quello già emerso nel 2025: da una parte chi considera le espressioni utilizzate nel manuale giudizi politici incompatibili con l’imparzialità richiesta all’insegnamento scolastico, dall’altra gli autori e l’editore, che rivendicano la legittimità della propria interpretazione storica e la libertà di espressione. Una controversia che, a oltre un anno dalle prime proteste, continua a far discutere sul modo in cui la storia più recente viene raccontata agli studenti italiani.