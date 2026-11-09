Covid, le confessioni shock di Speranza e la lettera di uno ‘mpanicato pentito: “ci hanno mentito, io per il vaccino ho litigato con la mia famiglia”

Ora lo stanno capendo tutti. E qualcuno ha anche il coraggio di raccontarsi. In quel periodo erano tutti nascosti, impauriti, ansiosi, ‘mpanicati, termine coniato da StrettoWeb in tempi di pandemia. Col tempo, come sempre, qualcuno ha iniziato a capire. Ma oggi, anni e anni dopo, lo stanno praticamente capendo tutti. Le scelte liberticide del Governo, in periodo Covid, nulla avevano a che fare con i contagi. A scoperchiare il vaso di pandora, le Commissioni Covid, che stanno incalzando l’allora Ministro della Salute, Roberto Speranza. Colui il quale ha affermato di essere a conoscenza degli effetti avversi da vaccino, già all’epoca, ma non l’ha mai comunicato. Agli italiani, solo un messaggio: vaccinatevi. E chi non lo faceva: compresse, anzi praticamente eliminate, le libertà.

Oggi uno di loro, uno ‘mpanicato, ha scritto una lettera a StrettoWeb dicendosi pentito del suo comportamento di allora. A leggere le dichiarazioni di queste settimane, in Commissione Covid, il lettore ha fatto mea culpa. E’ stato uno dei primi a vaccinarsi, per quel senso di responsabilità verso lo Stato. Ha litigato anche con la famiglia, per questo, arrivando allo scontro con chi invece poneva dei dubbi e contestava non l’inoculazione in sé, ma la modalità con cui è stata imposta agli italiani.

La lettera integrale

Questa la lettera integrale:

“Cara redazione di StrettoWeb,

vi scrivo perché dopo aver letto il vostro articolo sulle dichiarazioni di Speranza in Commissione Covid mi sono tornati in mente quegli anni. E devo ammettere una cosa: oggi mi vergogno un po’ di come mi sono comportato. Io ero uno di quelli che voi chiamavate gli “‘mpanicati”. Avevo paura del Covid, guardavo ogni giorno i contagi, ascoltavo quello che dicevano in televisione e credevo a tutto. Sono stato tra i primi a vaccinarmi, convinto di fare la cosa giusta per me e per gli altri.

Ma il problema non è stato vaccinarmi. Il problema è stato il modo in cui trattavo chi la pensava diversamente. Ho litigato persino con la mia famiglia. Con mio fratello non ci siamo parlati per mesi perché lui aveva dei dubbi sul vaccino e soprattutto sull’obbligo e sul Green Pass. Io lo accusavo di essere irresponsabile, gli dicevo che metteva in pericolo gli altri. Oggi, ripensandoci, mi rendo conto di aver esagerato. Quando ho letto delle dichiarazioni di Speranza sui rischi e sulle informazioni disponibili all’epoca, mi sono arrabbiato. Avrei voluto che ci spiegassero tutto con maggiore chiarezza, senza farci sentire obbligati a scegliere da che parte stare. Non so se oggi avrei fatto una scelta diversa sul vaccino, ma sicuramente mi sarei comportato diversamente con chi aveva paura o faceva domande.

La cosa che mi fa più male è pensare di aver rovinato dei rapporti familiari per qualcosa che oggi guardo con occhi diversi. Avevo talmente paura che non riuscivo più ad ascoltare nessuno. Ricordo che leggevo anche StrettoWeb e spesso mi arrabbiavo per quello che scrivevate. Oggi alcune vostre critiche alle restrizioni mi fanno riflettere molto più di allora. Non voglio fare il saputello adesso. Ho sbagliato anch’io e lo ammetto. Vorrei soltanto che da quegli anni avessimo imparato tutti qualcosa: non bisogna mai smettere di ragionare con la propria testa e, soprattutto, non bisogna dividere le famiglie e le persone perché hanno opinioni diverse. Un lettore che durante il Covid era davvero troppo ‘mpanicato”.