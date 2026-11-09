Covid e vaccini, “gli effetti avversi potevano essere gravi o mortali”: la confessione di Speranza e la verità clamorosa 5 anni dopo

Quante volte, anche semplicemente nella nostra mente, abbiamo pensato: “tra qualche anno, la verità emergerà. Anche se, ovviamente, non farà lo stesso scalpore. Perché si tornerà alla vita normale e tutto si dimentica in fretta”. E’ così, è successo, sta succedendo e, chi all’epoca è stato ingiuriato, oggi quasi quasi diventa vittima. La Commissione Covid sta facendo uscire fuori tanti piccoli elementi, dettagli che, uniti, ci stanno riportando alla mente di cinque o sei anni fa, in pandemia, all’assurdità di un Governo di allora che – in nome della paura spacciata per sicurezze e tutela degli italiani – ha assunto decisioni incredibili e che nulla avevano a che fare col contagio. Non avrete di certo dimenticato i ristoranti che potevano aprire a pranzo e a cena no, o che potevano aprire fino alle 18.30. Non avrete di certo dimenticato il fogliettino da firmare per varcare la soglia di casa o superare un Comune diverso che magari distava un chilometro. Non avrete dimenticato, ancora, l’obbligo di una tessera verde per entrare in qualsiasi luogo pubblico. Obbligo che si otteneva solo se vaccinati. Chi non voleva, era praticamente emarginato dalla vita sociale. E oggi ci parlano di fascismo. Che coraggio!

Tutto nasce da ciò che l’allora Ministro della Salute, Roberto Speranza, sta confessando nel corso delle lunghissime e molto accese Commissioni Covid. L’ultima, quella di qualche giorno fa, è stata anche sospesa più volte. Clamoroso il passaggio sugli effetti avversi da vaccini. Incalzano dal deputato di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, che gli ha fatto notare che c’era un allegato al contratto di acquisto dei vaccini in cui ogni Stato membro sottoscriveva di sapere “che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino non sono noti e che si possono avere effetti avversi non noti” e che “la sperimentazione sarebbe proseguita sui vaccinati”, Speranza ha risposto che “conosceva tutto”, ma che per le agenzie regolatorie i benefici superavano i rischi e che gli studi poi hanno confermato che gli “effetti avversi erano molto residuali”.

Praticamente, l’allora Ministro della Salute era a conoscenza degli effetti avversi dei vaccini, ma si è nascosto dietro il solito concetto di quei mesi sul fatto che servisse “avviare la campagna di vaccinazione per salvare vite umane”. Agli italiani, però, zero spiegazioni sui rischi che potevano correre. Quei rischi che lui conosceva ma di cui gli italiani – in larga parte costretti a inocularsi solo per assicurarsi il Green Pass – erano totalmente “bianchi”. Tanti di loro, ed esistono molte testimonianze, da quelle inoculazioni di massa hanno pagato con conseguenze ad oggi sconosciute.

“In Commissione Covid abbiamo portato alla luce gli allegati ai contratti di acquisto dei vaccini, dai quali emerge che gli Stati erano a conoscenza del fatto che né l’efficacia né gli effetti a lungo termine né gli effetti avversi erano noti e che l’analisi del vaccino e delle sue componenti sarebbe proseguita dopo la messa in commercio. Speranza ha ammesso di conoscere quei documenti ed ha ammesso di sapere che 1 effetto avverso su 5 poteva essere grave, gravissimo o mortale. La domanda è molto semplice: perché il Governo e l’allora Ministro Speranza non hanno informato gli italiani di questi fatti gravi e hanno invece presentato i vaccini come sicuri ed efficaci?”. Così, sui social, il deputato Alice Buonguerrieri.