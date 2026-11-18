C’è una domanda che la politica messinese non può liquidare con una battuta, una polemica tra maggioranza e opposizione o una generica rivendicazione dei risultati amministrativi: perché l’amministrazione comunale di Messina ha bocciato la proposta di rendere gratuito il trasporto pubblico durante il periodo natalizio, quando a Reggio Calabria il sindaco Francesco Cannizzaroha già dimostrato che un intervento temporaneo di questo genere può essere realizzato? È una domanda che merita una risposta seria, soprattutto perché riguarda direttamente i cittadini, le famiglie, i lavoratori, gli studenti, i commercianti e quanti quotidianamente affrontano il costo degli spostamenti in città. Ieri, nell’aula del Consiglio comunale di Messina, la maggioranza che sostiene il sindaco Federico Basile, espressione dell’area politica di Sud chiama Nord, ha respinto la mozione presentata dal gruppo del consigliere Marcello Scurria per introdurre un mese di trasporto pubblico gratuito durante le festività natalizie, accompagnato da un potenziamento straordinario del servizio.

Il risultato della votazione è stato inequivocabile: 18 voti contrari e 12 favorevoli, nessun astenuto. A sostenere la proposta sono stati i consiglieri del gruppo Scurria Sindaco e le altre forze di opposizione, compresi Fratelli d’Italia, Lega, Popolari e Autonomisti e Partito Democratico. Una convergenza politica significativa, perché su un provvedimento concreto per la cittadinanza si sono ritrovati dalla stessa parte partiti che normalmente si contrappongono sul piano nazionale e locale. Eppure, a Palazzo Zanca, questa convergenza non è bastata. La maggioranza ha detto no.

Il caso Messina: una proposta concreta trasformata in uno scontro politico

La mozione del gruppo Scurria nasceva da due esigenze precise: affrontare le conseguenze del caro carburanti e intervenire sulle difficoltà della mobilità cittadina, aggravate anche dalla sospensione del servizio tranviario. La proposta era semplice nel suo obiettivo: consentire ai cittadini di utilizzare gratuitamente il trasporto pubblico per un mese nel periodo natalizio e prevedere, contemporaneamente, un potenziamento straordinario dei collegamenti. Non si chiedeva di abolire definitivamente il biglietto, né di trasformare ATM in un’azienda obbligata a garantire gratuitamente ogni servizio per tutto l’anno. Si proponeva una misura temporanea, circoscritta, sulla quale avviare una valutazione economica e organizzativa.

Naturalmente, anche una misura temporanea ha un costo. La gratuità dei biglietti determina minori introiti e può richiedere risorse aggiuntive, soprattutto se accompagnata da un incremento delle corse. Ma il punto è proprio questo: la politica dovrebbe discutere di come finanziare un intervento ritenuto utile alla collettività, prima ancora di trasformarlo in una battaglia sull’identità di chi lo propone. La maggioranza avrebbe potuto chiedere una quantificazione puntuale delle risorse necessarie, proporre una durata inferiore, individuare giornate specifiche, limitare l’intervento a determinate fasce orarie o suggerire una sperimentazione. Avrebbe potuto, in sostanza, cercare una mediazione. Ha invece prevalso la contrapposizione politica, con una bocciatura netta che lascia irrisolta la questione originaria: quali strumenti straordinari intende utilizzare l’Amministrazione per sostenere la mobilità dei messinesi durante le festività?

La grande differenza con Reggio Calabria: Cannizzaro lo ha già fatto

Il confronto con Reggio Calabria rappresenta il passaggio più significativo di tutta la vicenda. Il sindaco Francesco Cannizzaro, di fronte all’emergenza carburanti, ha promosso un provvedimento che ha consentito ai cittadini di utilizzare gratuitamente gli autobus ATAM per otto giorni, dal 17 al 24 ottobre 2026. La misura, approvata dalla Giunta comunale, ha riguardato il trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed è stata presentata dall’Amministrazione come un sostegno concreto alla popolazione, oltre che come un incentivo a utilizzare il mezzo pubblico anziché l’automobile privata. Non un annuncio rimasto sulla carta. Non una proposta naufragata in Consiglio comunale. Un provvedimento effettivamente adottato e applicato. Il Comune di Reggio Calabria ha quindi dimostrato che, almeno per un periodo limitato, è possibile organizzare una misura straordinaria di gratuità del trasporto pubblico.

Bisogna essere precisi: otto giorni non equivalgono a un mese e la situazione economica e organizzativa di ATAM non è automaticamente sovrapponibile a quella di ATM Messina. Sarebbe scorretto sostenere che, siccome Reggio Calabria ha realizzato un intervento di otto giorni, Messina possa necessariamente finanziarne uno di trenta alle medesime condizioni. Ma sarebbe altrettanto sbagliato ignorare il precedente. L’esempio di Reggio Calabria dimostra che la gratuità temporanea non è, di per sé, un’idea irrealizzabile. La sua sostenibilità dipende dalle risorse disponibili, dall’organizzazione del servizio, dalla durata e dalle decisioni dell’Amministrazione. Ed è esattamente ciò che sarebbe stato opportuno approfondire a Messina.

La domanda politica: perché ciò che Cannizzaro ha ritenuto possibile non è stato approfondito da Basile?

Durante il dibattito, il consigliere comunale Dario Carbone ha richiamato proprio il precedente di Reggio Calabria, invitando il sindaco Basile a confrontarsi con Cannizzaro per comprendere come fosse stato possibile realizzare quella misura. Un richiamo politicamente significativo, perché ha spostato il confronto dal terreno delle intenzioni a quello dei provvedimenti amministrativi. Eppure il punto non dovrebbe essere stabilire chi abbia avuto per primo una buona idea o quale maggioranza possa rivendicarne il merito. Il punto dovrebbe essere verificare se una buona pratica possa essere adattata a un’altra realtà. Un sindaco non perde autorevolezza se studia un provvedimento adottato da un’altra Amministrazione. Al contrario, dimostra capacità di governo quando è disposto a valutare soluzioni utili indipendentemente dalla provenienza politica.

La sospensione del tram rende ancora più importante una risposta ai cittadini

Il caso messinese presenta inoltre una circostanza specifica: la sospensione del servizio tranviario per gli interventi di riqualificazione. L’ammodernamento della tranvia rappresenta un investimento destinato a migliorare la mobilità cittadina, ma durante i lavori è inevitabile che una parte degli utenti debba modificare le proprie abitudini di spostamento. In questa fase, il trasporto sostitutivo su gomma assume un ruolo particolarmente importante. La proposta di Scurria si collocava anche in questo contesto, richiamando la necessità di accompagnare i disagi temporanei con misure straordinarie. Non significa che la gratuità dei mezzi possa compensare ogni difficoltà derivante dalla sospensione del tram. Significa, però, che un’Amministrazione può valutare strumenti aggiuntivi per rendere meno pesante una fase di transizione. Il cittadino che deve raggiungere il lavoro, l’università, un ufficio pubblico o un’attività commerciale guarda soprattutto alla qualità e all’accessibilità del servizio. Ed è proprio da questa prospettiva che sarebbe stato utile affrontare il tema.