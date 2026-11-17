Si accende lo scontro politico a Messina sulla proposta di rendere gratuito il trasporto pubblico durante il mese di dicembre. Dopo la bocciatura della mozione presentata dal consigliere comunale Marcello Scurria, arriva la replica del gruppo consiliare di maggioranza Messina Protagonista, composto dai consiglieri Paolo Alibrandi, Antonino Bonfiglio e Alessandro La Cava, che respinge le critiche dell’opposizione e difende le politiche sulla mobilità portate avanti dall’Amministrazione comunale. Al centro della presa di posizione non soltanto la gratuità dei mezzi pubblici nel periodo natalizio, ma anche il comportamento del Partito Democratico, che ha votato a favore della mozione. Una scelta contestata dai consiglieri di maggioranza, che accusano l’opposizione “di privilegiare gli annunci rispetto alla sostenibilità e alla programmazione degli interventi”.

Trasporto pubblico gratis a Messina, la replica della maggioranza a Scurria

Il gruppo consiliare Messina Protagonista interviene sulle ragioni che hanno portato alla bocciatura della proposta, contestando in particolare le modalità con cui il consigliere Scurria avrebbe individuato le risorse necessarie a finanziare l’iniziativa: “la mozione del consigliere Scurria sulla gratuità del trasporto pubblico per il mese di dicembre è stata bocciata non per pregiudizio, ma per una ragione molto più semplice: la politica degli annunci non può sostituire la concretezza delle proposte. In Commissione dove si è ampiamente parlato anche alla presenza dei vertici di ATM, il consigliere attribuiva al Comune il compito di finanziare l’iniziativa, in Consiglio ha cambiato versione, chiamando in causa ATM. Più che una strategia, un cambio di direzione senza neppure consultare il navigatore. E la vera notizia è che anche il PD ha votato a favore della mozione Scurria, lo stesso PD che a Roma dice che la gratuità toglie soldi alle manutenzioni. Nel frattempo, Messina è andata avanti. Il trasporto pubblico di oggi non è quello di 15 anni fa e i cittadini lo sanno bene. Puntualità, investimenti, riqualificazione delle strutture e un servizio profondamente rinnovato raccontano una realtà che meriterebbe di essere conosciuta prima di avanzare mozioni demagogiche e ad effetto”.

Messina Protagonista difende gli investimenti di ATM e le agevolazioni per i cittadini

Nella nota, i consiglieri Alibrandi, Bonfiglio e La Cava richiamano le misure già previste per il trasporto pubblico cittadino, sostenendo che la strategia dell’Amministrazione comunale sia orientata verso interventi strutturali e agevolazioni destinate a diverse categorie di utenti. Tra gli strumenti citati figurano il trasporto gratuito per gli studenti, le agevolazioni per le persone con disabilità, l’abbonamento Movme e i parcheggi di interscambio gratuiti. Il gruppo consiliare prosegue nella propria dichiarazione: “basta guardare ai fatti concreti:

• Trasporto gratuito per gli studenti in tutte le circoscrizioni.

• Agevolazioni dedicate alle persone con disabilità.

• Abbonamento Movme, sostenuto dal Comune e oggi a soli 70 euro (con un investimento dell’Amministrazione pari a 1,3 milioni di euro solo quest’anno).

• Migliaia di pass agevolati nelle ZTL per disabili, residenti e altre categorie, oltre ai parcheggi di interscambio gratuiti anche per i prossimi anni”.

La maggioranza contesta il risparmio previsto dalla mozione: “meno di 5 euro al mese”

Un altro punto della replica riguarda il beneficio economico che, secondo Messina Protagonista, sarebbe derivato dall’approvazione della gratuità del trasporto pubblico per un mese. Il gruppo sostiene che il risparmio per gli utenti sarebbe stato limitato e contrappone questa misura temporanea agli investimenti già realizzati per migliorare il servizio: “questa è la differenza tra fare propaganda e costruire politiche pubbliche: da una parte una proposta spot che si traduce in un risparmio irrisorio (meno di 5 euro al mese, pari a circa 19 centesimi al giorno), dall’altra investimenti strutturali e servizi che producono benefici reali e duraturi. Il trasporto pubblico non si migliora con una mozione a effetto, ma con programmazione, risorse, visione e – soprattutto – conoscendo ciò di cui si parla. Forse, prima di dare lezioni, sarebbe utile aggiornare il proprio navigatore politico. Messina, nel frattempo, ha già cambiato strada”.

Messina Protagonista: “dal 2018 una trasformazione del trasporto pubblico”

Nella parte conclusiva della nota, i consiglieri di maggioranza rivendicano il percorso di rinnovamento del trasporto pubblico a Messina, che attribuiscono alle politiche amministrative avviate nel 2018. Secondo il gruppo, gli interventi realizzati negli anni avrebbero contribuito a trasformare la mobilità cittadina, attraverso investimenti, riqualificazione delle strutture e miglioramento dei servizi: “l’Amministrazione, dal 2018, sta portando avanti una trasformazione che ha reso la città un punto di riferimento per la mobilità pubblica. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e non hanno bisogno di effetti speciali, né di strumenti demagogici che gettano fumo negli occhi proprio sotto le feste. A tutte le famiglie messinesi auguriamo un sereno Natale, continuando ad amministrare con i fatti e mettendoci la faccia. Perché il futuro del trasporto pubblico si costruisce con la programmazione, non con 19 centesimi al giorno di polemica”.