Niente trasporto pubblico gratuito per un mese durante le festività natalizie a Messina. Il Consiglio comunale ha respinto la mozione sull’emergenza rincaro carburanti e sulla sospensione del tram, che chiedeva l’introduzione di un mese di gratuità del trasporto pubblico cittadino e un potenziamento straordinario del servizio. Il risultato della votazione è stato netto: 18 voti contrari, 12 favorevoli e nessun astenuto, su 30 consiglieri votanti. La proposta ha trovato il sostegno dei gruppi di opposizione, con i voti favorevoli dei consiglieri riconducibili a Scurria Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega, Popolari e Autonomisti e Partito Democratico. Contraria, invece, la maggioranza consiliare che sostiene l’Amministrazione del sindaco Federico Basile.

Messina, bocciata la mozione sul trasporto pubblico gratuito: tutti i voti

La votazione sulla mozione relativa al caro carburanti e al potenziamento del trasporto pubblico si è conclusa con la bocciatura della proposta. I consiglieri favorevoli sono stati 12: Giuseppe Capurro, Dario Carbone, Amalia Centofanti, Simona Contestabile, Libero Gioveni, Cosimo Oteri, Maria Perrone, Alessandro Russo, Antonia Russo, Marcello Scurria, Anna Sorbello e Benedetto Vaccarino. Hanno invece votato contro in 18: Paolo Alibrandi, Francesco Benedetto, Antonino Bonfiglio, Silvia Bosurgi, Calogero Brancatelli, Giuseppe Busà, Mirko Cantello, Valentina Capone, Giuseppe Chiarella, Nicoletta D’Angelo, Rosaria Di Ciuccio, Serena Giannetto, Alessandro La Cava, Nicola Maddocco, Massimiliano Minutoli, Sebastiano Pergolizzi, Cetty Pirone e Natalino Summa. La proposta prevedeva un intervento temporaneo a sostegno dei cittadini, attraverso la gratuità del trasporto pubblico per un mese durante il periodo natalizio, accompagnata dalla richiesta di un potenziamento straordinario del servizio.

Scurria attacca la maggioranza: “una vergogna”

Durissima la reazione di Marcello Scurria, che contesta la scelta della maggioranza e rivendica il valore sociale della misura proposta. “È una vergogna”, dichiara Scurria, “che non si riesca a comprendere il valore di una misura concreta a sostegno dei cittadini, soprattutto in un momento in cui famiglie, lavoratori e commercianti devono fare i conti con il continuo aumento del costo della vita e dei carburanti”. Il gruppo consiliare ringrazia tutte le forze di opposizione che hanno sostenuto la mozione e critica la decisione di non introdurre la gratuità temporanea dei mezzi pubblici durante le festività.

Il caso dei bilanci e degli utili: le contestazioni dell’opposizione

Uno dei punti centrali della polemica riguarda la situazione economica della società che gestisce i servizi cittadini. Scurria, Capurro e Contestabile richiamano i dati dell’ultimo bilancio per contestare le motivazioni economiche utilizzate dalla maggioranza. “Parliamo di una società che, secondo i dati dell’ultimo bilancio, ha registrato circa 11 milioni di euro di utili e che negli ultimi cinque anni avrebbe versato circa 2 milioni e 400 mila euro di imposte. Una realtà che incassa risorse dai messinesi attraverso i parcheggi e il servizio di carro attrezzi.” Si tratta di cifre richiamate dai consiglieri di opposizione a sostegno della propria posizione sulla sostenibilità economica della misura. “Ebbene, proprio davanti a questi numeri, la maggioranza ha scelto di trincerarsi dietro cifre inesistenti e argomentazioni prive di fondamento, distorcendo la realtà pur di giustificare un voto contrario agli interessi dei cittadini. Non si tratta di una posizione tecnica: si tratta di una scelta politica precisa, che i messinesi devono conoscere.”

Carbone richiama l’esempio di Reggio Calabria e Cannizzaro

Nel dibattito è intervenuto anche il consigliere comunale Dario Carbone, che ha richiamato l’esempio di Reggio Calabria. Carbone ha invitato il sindaco di Messina Federico Basile a confrontarsi con Francesco Cannizzaro per comprendere come sia stato possibile adottare un’iniziativa analoga nella città calabrese.

Trasporto pubblico gratis a Natale, Scurria: “un aiuto concreto per i cittadini”

Secondo i promotori della mozione, la gratuità del trasporto pubblico avrebbe potuto rappresentare un sostegno per le famiglie e, contemporaneamente, un incentivo all’utilizzo di autobus e altri mezzi collettivi durante le festività natalizie. “Si pone così il problema di sostenere un solo mese di gratuità del trasporto pubblico nel periodo natalizio, quando autobus e mezzi pubblici potrebbero rappresentare un aiuto concreto per i cittadini e un incentivo a lasciare a casa le automobili. Evidentemente qualcuno vive completamente scollegato dalla realtà quotidiana dei messinesi. L’opposizione ha dimostrato compattezza, sostenendo la proposta con 12 voti favorevoli. La maggioranza, invece, si assume la responsabilità politica di aver impedito che questa misura diventasse un’opportunità concreta per la città”.

La bocciatura della mozione diventa così terreno di confronto politico tra maggioranza e opposizione sulla gestione delle risorse pubbliche e sulle iniziative da adottare per sostenere i cittadini. “Amministrare significa anche saper restituire ai cittadini una parte delle risorse che quotidianamente versano per i servizi pubblici. Non bastano gli annunci e le dichiarazioni di vicinanza alla popolazione: servono scelte concrete. E questa era un’occasione per dimostrarlo”, conclude Scurria.