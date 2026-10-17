Bus ATAM gratis per 8 giorni, da Cannizzaro un aiuto concreto contro il caro carburanti: Reggio è il primo Comune in Italia a intervenire

Di fronte all’emergenza carburanti e alle pesanti ricadute economiche e sociali che stanno investendo il Paese, con conseguenze particolarmente avvertite al Sud, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, sceglie di rispondere con un gesto concreto di attenzione verso la comunità: otto giorni di trasporto pubblico urbano ed extraurbano completamente gratuito, a partire da sabato, grazie a una delibera approvata venerdì pomeriggio.

Reggio Calabria è il primo Comune in assoluto in Italia ad adottare una misura di questo genere in un momento così delicato, affermandosi come apripista a livello nazionale con un’iniziativa che nasce dalla consapevolezza di quanto l’aumento delle difficoltà quotidiane possa pesare sui bilanci familiari, sulla libertà di movimento, sull’organizzazione della vita di ciascuno e dal proposito di alleviare il disagio delle persone.

Cannizzaro parte da una convinzione semplice e concreta: un sindaco può fare poco di fronte a una crisi che investe l’intero Paese, ma qualcosa può comunque fare. Ed è proprio in questa consapevolezza che si inserisce la misura adottata: intervenire concretamente per stare accanto ai cittadini, offrendo un sostegno immediato e accessibile a tutti. Per otto giorni, i bus ATAM saranno gratuiti per giovani, lavoratori, professionisti, genitori e per chiunque abbia necessità di spostarsi, senza distinzione.

Il provvedimento guarda anche oltre l’emergenza, promuovendo l’utilizzo del mezzo pubblico, riducendo il ricorso alle auto private e contribuendo a una mobilità più sostenibile. Un’opportunità per trasformare una fase di difficoltà in un’occasione di responsabilità collettiva, nella quale il sostegno sociale si accompagna alla tutela dell’ambiente e della qualità della vita urbana.

È il segno di un’Amministrazione che sceglie di esserci, soprattutto quando le circostanze rendono più difficile la quotidianità delle persone. Perché anche un intervento temporaneo può fare la differenza, se nasce dall’ascolto dei bisogni reali e dalla volontà di dare risposte tangibili.

Il sindaco ha espresso orgoglio per il fatto che Reggio Calabria sia il primo Comune italiano ad attuare una misura del genere, sottolineando il valore di un’iniziativa che pone al centro le persone e traduce la responsabilità istituzionale in un aiuto concreto alla comunità reggina.