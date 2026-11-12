Libro di storia contro il Governo Meloni: gli autori allo scoperto, ma alcuni passaggi sono preoccupanti. E sembra di sentir parlare Conte e Schlein

Sarebbero degli autori di un libro, ma sembra di sentir parlare Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli. Gli autori del manuale di storia “Trame del tempo”, oggetto di polemiche negli ultimi giorni per un passaggio discutibile a pagina 666 (dove il Governo Meloni viene definito liberticida e fascista), sono usciti allo scoperto per contrattaccare al Ministro Valditara, che aveva chiesto di ritirare il libro, perché indottrinerebbe gli studenti dei Licei, scuole a cui il libro si rivolge. Dopo la riposta dell’editore, Laterza, è arrivato anche quello degli autori, Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi, Carlo Greppi e Marco Meotto. Una riflessione ampia, ben strutturata, che però sembra la nota stampa dei componenti del Campo Largo.

Una riflessione che è del tutto politica, che addirittura va a punzecchiare Valditara sulla Legge di Bilancio e sui taglia alla scuola. Ma cosa c’entra? Il problema non è il libro in sé, ma quel passaggio. Un passaggio che non è un fatto, ma un’opinione, e le opinioni nei libri di storia non sono mai comparse. Gli autori si giustificano spiegando che i ragazzi di Quinta sanno già distinguere cosa e giusto e cosa no ed eventualmente sono in grado anche di condividere o contestare quei contenuti. Ma un libro di storia non si dovrebbe giudicare, dovrebbe essere considerato la “Bibbia” da cui incamerare e fare propri concetti su fatti realmente esistiti.

Di seguito il pensiero integrale degli autori:

“Da qualche giorno la famigerata pagina 666 del terzo volume di Trame del tempo è tornata a essere un caso politico. Fratelli d’Italia ne ha fatto l’oggetto di un’interrogazione parlamentare; il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto all’editore di ritirare il libro, giudicandolo ‘del tutto inadeguato’ sul piano scientifico e funzionale all”indottrinamento’, salvo poi precisare che non intende censurarlo”.

“Lo stesso copione era andato in scena un anno e mezzo fa, quando il ministero si era rivolto all’Associazione italiana editori, che aveva risposto di non avere alcun titolo per giudicare i contenuti di un manuale. Le righe contestate sono scritte da Carlo Greppi, ma le rivendichiamo integralmente come gruppo autoriale delle due edizioni attualmente in commercio e di quella nuova in lavorazione.Contengono una considerazione critica sul presente formulata con gli strumenti con cui un libro di storia esprime qualsiasi giudizio: confrontando e analizzando le fonti – i provvedimenti presi, le dichiarazioni pubbliche -, usando le categorie descrittive dei comportamenti politici sul lungo e breve periodo, osservando il fenomeno politico incarnato da questo governo dentro una cornice più ampia, che è quella della crescita delle destre radicali in Europa e fuori dall’Europa”.

“Si può dissentire dal quadro interpretativo che ne emerge. Uno studente di quinta, maggiorenne e con diritto di voto, può farlo in classe, con argomenti, ed è precisamente quello che il manuale gli chiede di fare in ogni capitolo, dal primo al terzo volume. Quello che non accettiamo è che un lavoro di anni venga ridotto a una pagina. Trame del tempo nasce da un’idea di metodo: pensare storicamente il passato e servirsene per capire il presente. Per questo i documenti stanno dentro il racconto e non in appendice, affiancati dalle interpretazioni degli storici, anche quando divergono. Abbiamo provato a uscire dai cliché di una storia nazionalista ed eurocentrica e da un’idea di storia che piove dall’alto, fatta soltanto da sovrani, governi e generali. Nelle stesse pagine si incontrano la storia sociale e la storia delle mentalità, la scala ravvicinata della microstoria e quella larga della global history, che rimette l’Europa al suo posto tra gli altri mondi. Un manuale costruito così chiede lettura lenta, confronto tra fonti, discussione. È il contrario dell’indottrinamento, che ha bisogno di poche frasi ripetute e di nessun documento”.

“Sappiamo anche che è una scelta controcorrente. Da anni alla scuola si chiede di certificare competenze spendibili, come se il suo compito fosse consegnare al mercato del lavoro persone già addestrate. Noi invece pensiamo che debba costruire reticoli di conoscenze fitte, collegate tra loro, che permettano di riconoscere lo stesso fenomeno anche quando si presenta sotto forme diverse. Se il nostro libro dimostra qualcosa, è che tra sapere e non sapere il primo rende liberi e il secondo rende sudditi. Per questo la polemica ci sembra più rivelatrice che grave. Il ministro trova il tempo per una pagina di manuale nelle stesse settimane in cui la legge di bilancio presentata dal suo governo toglie alla scuola, dal 2027/28, quasi settemila posti tra docenti e personale ATA, dopo i tagli degli anni precedenti. Le riforme che rivendica, a partire dalla filiera tecnico-professionale del “4+2″, con le imprese coinvolte direttamente nella progettazione dei percorsi, vanno nella direzione di accorciare il tempo dello studio e di misurarne il valore sulla domanda delle aziende”.

“Chiedere il ritiro di un libro di storia, in questo quadro, è prima ridicolo e poi preoccupante. Rivela con chiarezza quale scuola si ha in mente: un posto dove si impara ciò che serve a coloro che manovrano le leve del mercato e si tace su ciò che li disturba. In poche parole, la scuola dell’asservimento. Tutti coloro che a scuola usano Trame del tempo, docenti e discenti, sono in grado di discutere quanto è scritto nelle pagine del manuale, e, se è il caso, anche di contestarne chiavi interpretative o posizioni espresse. Che glielo si lasci fare, senza pressioni censorie e intimidazioni. Quanto a noi, che ci si lasci fare il nostro lavoro di storiche e storici, senza la pretesa assurda che ci dimentichiamo di essere anche cittadine e cittadini consapevoli di uno Stato democratico, così come lo disegna la nostra Costituzione nata dalla Resistenza“.