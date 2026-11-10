“Meloni fascista”, il libro di storia delle polemiche (e della propaganda): parla Laterza. E la risposta dell’editore è ancora più grave del fatto stesso

“Non so per quale motivo questa storia venga ripresa ora, dopo che se ne era abbondantemente dibattuto nell’estate del 2025. Forse si aspettavano che noi lo ritirassimo o praticassimo una qualche forma di auto autocensura. Il tema non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio e cioè: può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo? La mia risposta è no, a prescindere da questo o quel libro da questo o quel contenuto“. E’ la risposta di Alessandro Laterza, ad della casa editrice e responsabile della divisione scolastica, al commento del Ministro Valditara, il quale aveva chiesto di ritirare dalle scuole il manuale di storia “Trame del tempo 3”, edito appunto da Laterza, che definisce il Governo Meloni liberticida e fascista. Il libro, aveva detto il Ministro, “contiene affermazioni del tutto strumentali e inattendibili. Credo che sia nell’interesse stesso dell’editore, per salvaguardare la reputazione scientifica della sua casa editrice, ritirare un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e che rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti”.

Eppure non si è fatta attendere la risposta dell’editore, anche abbastanza incredibile. Laterza ricorda che già un anno e mezzo fa “c’era stata un’azione intrapresa dal ministro che aveva chiesto all’Aie, cioè all’associazione di categoria alla quale apparteniamo, di intervenire in ragione del codice di autoregolamentazione degli editori scolastici per far sì che questo testo da lui considerato inadeguato venisse sottoposto a verifica”.

“L’Aie rispose – aggiunge – che la finalità dell’Associazione non è quella di esercitare forme di controllo sui testi pubblicati dagli editori associati, e noi a nostra volta chiarimmo che non eravamo disponibili a interventi suggeriti o raccomandati dal ministero o da altri perché esiste ancora la libertà di pensiero, di espressione, di insegnamento e soprattutto se c’è qualche contenuto che viene giudicato inappropriato o diffamatorio ci sono i tribunali della Repubblica e non c’è bisogno di invitare gli editori e gli autori a modificare i testi i testi pubblicati. E finita lì”. Il libro in questione è un manuale di storia per il triennio delle superiori, che parte dal Medioevo fino ai giorni nostri “quindi – sottolinea Laterza – viene maneggiato da ragazzi di quinta, perfettamente in grado di stabilire se una cosa gli piace o non gli piace”.

Se la messa in vendita nelle scuole è già un fatto di per sé grave, lo è ancor di più la risposta dell’editore, al netto del fatto che debba difendere i suoi interessi e la sua casa editrice. Il problema non è il manuale in quanto tale, ma un passaggio che non può essere ritenuto fatto, ma semplicemente opinione. E un’opinione, in un momento storico così delicato, non può finire all’interno di un libro di storia. Perché la storia racconta fatti accaduti, non opinioni sul presente. Altrimenti è indottrinamento. Grave anche il passaggio sui ragazzi di quinta. La loro età non giustifica la messa in vendita di un testo con quel passaggio divisivo. L’utenza media si fa condizionare a 50 anni, figurarsi a 18. E insegnare, già da giovani, concetti non reali, è solo propaganda. Altro che fascismo…