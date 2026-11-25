Qual è il miglior modo per cancellare una sconfitta amara come quella di Lagonegro? Giocare subito e vincere. Il più classico dei “detto-fatto” per la Domotek Volley Reggio Calabria che cancella il ko in trasferta a Marsicovetere di sabato con un netto 3-0 rifilato a Napoli. Match giocato, curiosamente, in mezzo alla settimana, con largo anticipo rispetto al normale turno del weekend, complice il back to back in riva allo Stretto dei partenopei che hanno battuto 2-3 Palmi lo scorso turno.

Una vittoria importante per la Domotek, ancora orfana di Saitta, che tiene fuori Lazzaretto nel turnover, ma trova risposte importanti da Favretto, Buzzi e Iervolino, oltre che dai soliti Sen e e Boiko.

1° Set

Dopo un inizio punto a punto, la Domotek firma un break interessante sfruttando anche qualche errore ospite fino all’11-8. Napoli è abile a ricucire. La Domotek mantiene sempre il vantaggio, con i suoi centrali abili in entrambe le fasi. Napoli prova a restare attaccata, ma il goffo errore di Alexander che in battuta prende in pieno Mattei sulla nuca (che botta), ferma il tentativo di rimonta partenopeo. Boiko la chiude sul 25-20.

2° Set

Bene Napoli in avvio del secondo periodo, un check al video non premia i reggini che vanno sotto 3-5. I reggini pareggiano i conti sul 6-6 con una fucilata di Boiko prima e un muro fatto di grinta e cemento armato, firmato ditta “Buzzi”. Sul lungo periodo la Domotek viene fuori insieme agli ace di Sen che tira dei missili terra-aria contro i malcapitati giocatori di Napoli che, quando riescono a disinnescarli, si ritrovano Buzzi a muro. Il break della Domotek si ferma sul 15-9. Napoli accorcia un po’ il gap “nonostante Sen”, amaranto costretti al timeout sul 21-19 con mister Polimeni che suona la sveglia ai suoi. Strigliata che funziona insieme a una grande chiamata di mister Polimeni che insiste per un video check per tocco a rete, rivelatosi vincente: è il punto del 25-22.

3° Set

Frizzante il terzo periodo con Napoli che gioca senza niente ormai da perdere e tiene anche il vantaggio per buona parte del match, prima che la lenta rimonta della Domotek si concretizzi con il muro di Presta sul 16-15. Il terzo è il parziale più equilibrato, si viaggia appaiati, praticamente, fino al 24-24. Un punto a testa per il 25-25, poi Sen e Boiko chiudono i conti, con un De Santis strepitoso sul 26-25, un doppio salvataggio che permette ai reggini di vincere 3-0 e chiudere definitivamente i conti.