Serata amara per la Domotek Volley Reggio Calabria, sconfitta in casa della forte Lagonegro. Dopo il trionfo in quel di Fano, ai reggini non riesce il doppio colpo esterno in back to back. Lagonegro, del resto, è una delle migliori squadre del torneo e con i 3 punti conquistati questa sera agganciai in vetta la schiacciasassi Grottazzolina. La Domotek ha perso contro entrambe le big del torneo, uniche due gare senza punti nelle sei disputate, alle quali va ad aggiungersi lo sfortunato ko tie-break contro Gioia del Colle.

Lagonegro si è imposta 3-0 con il punteggio di 25-21 / 25-19 / 25-17. Per i reggini 3 vittorie al tie-break e 3 sconfitte in stagione, 7 punti complessivi e una posizione che resta ancora in zona Playoff in attesa delle altre partite del turno. L’occasione per rifarsi ci sarà subito: appuntamento mercoledì sera, al PalaCalafiore, contro Napoli che ha battuto Palmi al tie-break.