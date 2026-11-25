La Domotek Volley Reggio Calabria supera Napoli 3-0 nella sfida infrasettimanale che anticipa il turno del weekend. I reggini ottengono i primi 3 punti pieni della stagione. Mister Polimeni, ai microfoni di StrettoWeb nel post gara, ha dichiarato: “i ragazzi hanno fatto una prestazione incredibile. Faccio i complimenti a Favretto che non solo ha sostituito uno come Saitta, ma anche il primo palleggiatore in una squadra di Serie A2, lui viene dalla Serie C, si interfaccia per la prima volta in un campionato di questo spessore. Abbiamo vissuto con entusiasmo il ko di Lagonegro, è il segreto per andare avanti“.

Il mister conferma l’ottima gara di Favretto che avrebbe meritato l’MVP “c’era l’imbarazzo della scelta oggi, ma i palleggiatori spesso non sono premiati perchè passano in secondo piano“, mentre il giovane palleggiatore interviene durante l’intervista e, con grande umiltà, dichiara: “”.

Nel finale dell’intervista un giovane tifoso fa “irruzione” e urla: “vinciamo il campionato”. Il mister se la ride: l’obiettivo stagionale è la salvezza, una volta blindata quella, chissà se ci sarà spazio per sognare…