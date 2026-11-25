Decisivo con due salvataggi da “Spider Man” proprio nel finale, permettendo poi a Boiko di chiudere il terzo set e mettere in cassaforte i primi 3 punti, Saverio De Santis è sempre l’uomo in più di questa Domotek Volley che batte 3-0 Napoli. Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, De Santis ha dichiarato: “contro Lagonegro non abbiamo fatto una buona prestazione, il nostro obiettivo era farla oggi. Se si gioca bene, prima o poi i risultati arrivano. Dobbiamo fare i complimenti al nostro giovane palleggiatore Favretto, ha giocato veramente bene e con personalità, come tutti gli altri. Oggi il gruppo è diventato squadra e così è bello giocare“.

Ora la Domotek lascerà il PalaCalafiore al grande tennis con l’appuntamento delle Next Gen ATP Finals, trasferendosi a Palmi per la sfida contro Ravenna. DeSantis giocherà per la prima volta davanti al pubblico della sua città natale: “svelo una ‘tip’, io non ho mai giocato a Palmi, forse qualche amichevole e una partita ufficiale di Serie C, quindi vado per la prima volta in quel palazzetto che è intitolato a un mio parente, non vedo l’ora di giocarci e speriamo che veniate da Reggio numerosi, perchè Ravenna è una squadra top di A2 e più siamo, meglio è“.

Il ritorno al PalaCalafiore, il 27 dicembre, coinciderà proprio con il derby contro Palmi: “tiferanno per la squadra“, ammette De Santis suoi suoi compaesani che, ovviamente, tiferanno per la Sviluppo Sud Palmi. “Non c’è rivalità Palmi-Reggio Calabria, non vedo l’ora di giocare, sarà una festa del Volley a Natale“, chiosa il supereroe amaranto.