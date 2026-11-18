Li avevano persi. Persi. E non è la prima volta. E non è una novità. Ogni volta che viene ricordato alla città, però, è un colpo al cuore. Un colpo che aumenta rammarico e rimpianti, per ciò che sarebbe potuto essere e non è stato. Per tutte quelle occasioni che Reggio Calabria ha perso semplicemente per incompetenza, strafottenza, “distrazione”, superficialità, insufficienza. E il rammarico aumenta se pensiamo che le incompiute, una volta persi i fondi, rischiano di rimanere tali anche per sempre, se non ci si mette una pezza. Quella pezza, oggi, si chiama Francesco Cannizzaro, che dopo il Ponte sul Calopinace è riuscito a mettere le mani su un’altra opera che chi c’era prima aveva totalmente abbandonato: il campo Coni. Con un annuncio in conferenza stampa questa mattina, alla presenza dell’Assessore Mimma Catalfamo, ha affermato che i lavori partiranno lunedì 23 e che in quella stessa data svelerà anche la fine del cantiere.

E’ questa, ovviamente, la notizia, la notizia principale, la notizia più importante. Subito dopo, però, alla soddisfazione per l’annuncio segue la tristezza e lo scoramento: per far ripartire i lavori, infatti, la nuova Amministrazione è stata costretta a trovare nuove fonti di finanziamento, per un totale di circa 4,6 milioni di euro. E sapete perché? Perché quelli che erano stati precedentemente destinati all’opera, rientranti nei fondi PINQUA, sono andati perduti. Sfumati. Puff. Non c’erano.“Come sapete – ha detto il Sindaco oggi a margine della conferenza – i lavori sono iniziati e, anche con la consapevolezza che non li avrebbero mai finiti, hanno iniziato dall’esterno creando disagio alla viabilità, decoro urbano e micro criminalità, legato a quello di conferire in quelle zone i rifiuti solidi urbani”.

Quella (triste) storia della “tavula cunzata”

Quei lavori li hanno iniziati sapendo che non li avrebbero mai finiti. Una frase che parla da sola e che basta a spiegare tutto. Una frase che, però, ci riporta alla mente di un altro fatto recente: la famosa “tavula cunzata”. Ricordate l’ex Assessore Briante e il post su Facebook dopo l’inaugurazione del ponte sul Calopinace? Briante parlò di “tavula cunzata”, rivendicando un presunto impegno assunto da chi c’era prima e che il nuovo Sindaco si è ritrovato soltanto ad inaugurare. I fatti dei precedenti 12 anni, e quelli di questi primi mesi, bastano da soli a spiegare che non era vero nulla. Perché, come ribadito anche in un approfondimento di StrettoWeb, per il Ponte dell’Alba Cannizzaro ha dovuto letteralmente rifare tutto da capo: richiamare la ditta con cui il Comune era in contenzioso, convincerli a ritirare ogni causa legale, ritrovare la fiducia perduta, assumersi tutta la responsabilità e impegnarsi personalmente mobilitando i tecnici comunali, guidati dall’Assessore ai lavori pubblici Mimma Catalfamo. Altro che “tavula cunzata”.

Che si trattasse di una bufala a tutti gli effetti – buona sono per i boccaloni che ancora difendono i personaggi che negli ultimi due mandati hanno portato la città in questo stato – è confermato proprio dalla notizia di oggi. Se, per via di burocrazia e contenziosi, il ponte sul Calopinace non avrebbe visto la luce per gli altrettanti prossimi 12 anni, almeno, la situazione non sarebbe poi stata così diversa per il campo Coni. Hanno iniziato i lavori, hanno perso i fondi e, pur essendone consapevoli, li hanno avviati comunque cominciando dalla parte esterna e lasciando a quel pezzo di città solo degrado. Una figuraccia, l’ennesima, smascherata difatti – seppur indirettamente – dall’annuncio di oggi.

Ma il Sindaco non si fermerà qui. Come annunciato sempre questa mattina in conferenza, “sarà nostra premura organizzare una conferenza stampa da qui a breve rispetto alla situazione che abbiamo trovato, senza nessuna polemica, ma dobbiamo spiegare ai cittadini da dove stiamo partendo. Non sono solo i PINQUA, ma questa città ha perso tante linee economiche, accumulandole tutte cubano tanti numeri“. Un’altra frase chiara e netta che spiega tutte le opportunità che in questi lunghi anni Reggio Calabria ha perso, pur potendo contare sul “vantaggio” di possedere il titolo di Città Metropolitana, che le consente di ottenere anche dei fondi che ad altre città non sono permessi. Un vantaggio in realtà mai sfruttato. E’ come avere Messi, Cristiano Ronaldo e Haaland ma tenerli in panchina. Una follia!