Tutti coloro che, ultimamente, passano in Commissione Covid, diventano improvvisamente vittime e martiri da difendere. Da quegli stessi “alleati” che, proprio in tempo di pandemia, appoggiavano la narrazione della paura, condividendo le scelte di un Governo che costringeva le persone a rimanere in casa, obbligandole a camminare con un foglio da compilare e firmare e con una tessera verde che consentiva di entrare nei locali; tessera di cui aveva disponibilità solo chi si era vaccinato. E’ successo a Speranza, è successo a Giovanni Rezza, epidemiologo ed ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.

E’ passata una settimana dal suo intervento in Commissione, eppure alcuni suoi passaggi continuano a far discutere e dividere. Chi lo sta difendendo, contesta modalità e toni usati dai componenti della Commissione, bravi ad incalzare i protagonisti di coloro che – ricordiamo – tra le altre scelte avevano anche imposto il coprifuoco. Scelte liberticide, momenti che fanno ricordare periodi bui. E che nulla avevano a che fare col contagio. E oggi vengono a parlarci di fascismo.

Che quelle scelte assunte fossero di natura politica, è ormai risaputo. In fondo, Speranza lo ha lasciato intendere, anzi lo ha detto. La conferma arriva da un passaggio, di Giovanni Rezza, che lascia aperti molti interrogativi. Sugli obblighi vaccinali “nel 90% dei casi io non ero, come direzione, interpellato”. Praticamente, Rezza ha ammesso che sugli obblighi – quelli imposti dal Governo indirettamente con l’ausilio del Green Pass – lui, che a dispetto dei rappresentanti dell’esecutivo è un esperto in tema medico e sanitario, non veniva interpellato. Quindi: chi prendeva le decisioni? Chi non aveva competenze mediche ma solo politiche?

E’ lo stesso interrogativo che si pone Marco Lisei, di Fratelli d’Italia, Presidente della Commissione Covid, che sui social afferma: “Giovanni Rezza, ex Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, afferma che nel 90% dei casi la sua direzione non veniva interpellata in merito agli obblighi vaccinali. Ma allora come venivano assunte decisioni tanto invasive senza coinvolgere sistematicamente una delle principali strutture tecniche del Ministero?”. Un’ulteriore conferma, e anche preoccupante, di come venivano assunte le decisioni allora, con quali modalità e con quale tenore. E ora le trattano da vittime, ma la gente dimentica in fretta…