Trapani-Reggina, le formazioni ufficiali: novità davanti, in mezzo torna Rossetti

Domenica 4 ottobre 2026, 6ª giornata del girone I di Serie D. Allo stadio Antonino Cardinale di Capaci, a Palermo, si gioca Trapani–Reggina, rispettivamente ultima e prima in classifica del torneo. La squadra granata, che ha iniziato con un -7 in graduatoria, ha vinto la prima partita soltanto domenica scorsa, a Ragusa. La compagine amaranto ha invece un ruolino di marcia perfetto in questo avvio, con cinque vittorie nelle prime cinque, sei se si considera la Coppa. La partita si gioca a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.

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