Trapani-Reggina, le formazioni ufficiali: novità davanti, in mezzo torna Rossetti

Domenica 4 ottobre 2026, 6ª giornata del girone I di Serie D. Allo stadio Antonino Cardinale di Capaci, a Palermo, si gioca Trapani–Reggina, rispettivamente ultima e prima in classifica del torneo. La squadra granata, che ha iniziato con un -7 in graduatoria, ha vinto la prima partita soltanto domenica scorsa, a Ragusa. La compagine amaranto ha invece un ruolino di marcia perfetto in questo avvio, con cinque vittorie nelle prime cinque, sei se si considera la Coppa. La partita si gioca a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.
StrettoWeb, come sempre, segue la partita in diretta con formazioni ufficiali, cronaca in tempo reale fino al fischio finale e poi pagelle, dichiarazioni post gara, risultati di giornata e approfondimenti.
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Trapani-Reggina, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Trapani-Reggina. Per Marchionni due novità rispetto al match contro l’Igea Virtus. In mezzo Rossetti vince il ballottaggio con Rotulo, che finisce in panchina. Davanti, Guida torna titolare un mese dopo l’ultima volta. L’ex Savoia si era fatto male nel match di Coppa contro il PraiaTortora, rimanendo fuori per diverse settimane. Rientrato adesso, prende il posto di Jallow al fianco di Magrassi.
TRAPANI: Simoni, Frasson, Corallini, Teijo, Demoleon, Velasquez, Sasanelli, Dampha, Jallow L., Leveque, Randazzo. In panchina: Campolo, Valenti, Basso, Aronica, Scorza, Napolitano, Ferlicca, Sarr, Gorzelewski. Allenatore: Misiti.
REGGINA (3-5-2): Lagonigro; Fazio, Lancini, Baldan; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rossetti, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Madia, De Mori, Girasole D., Specker, Laaribi, Rotulo, Porcino, Alma, Jallow S. Allenatore: Marchionni.