Risultati Serie D, in vetta vince solo la Vibonese: primi stop per Reggina e Sambiase

Si è conclusa una particolare 6ª giornata del girone I di Serie D. Particolare perché, in vetta, a parte la Vibonese non vince nessuna. Perde la Reggina, per la prima volta in stagione, sconfitta dal Trapani nel finale. 1-1 tra Igea Virtus e Nissa. Perde la sua prima anche il Sambiase, KO in casa di un Licata tutt’altro che sorpresa e neopromossa (così dicevano alcuni tifosi amaranto per sminuire la cinquina della squadra di Marchionni alla prima di campionato). Sulla stessa scia del Licata anche Avola e Modica, che battono Ragusa ed Enna. Benissimo la Vibonese, che batte il PraiaTortora e aggancia il Sambiase a quota 13. I rossoblu saranno di scena domenica al Granillo.

Risultati Serie D girone I, 6ª giornata

Ore 15.00

Avola-Ragusa 1-0

Igea Virtus-Nissa 1-1

Milazzo-Siracusa 1-0

Modica-Enna 3-0

Vibonese-Digiesse PraiaTortora 2-0

Vigor Lamezia-Castrumfavara 2-0

Ore 15.30

Trapani-Reggina 1-0

Ore 16.00

Licata-Sambiase 2-1

Ore 17.00

Gela-Athletic Palermo 0-0

Classifica Serie D girone I

Reggina 15 Sambiase 13 Vibonese 13 Avola 12 Licata 11 Igea Virtus 11 Digiesse PraiaTortora 9 Milazzo 9 Nissa 8 Athletic Palermo 8 Modica 7 Vigor Lamezia 5 Castrumfavara 4 Siracusa 4 (-7) Gela 4 (-1) Ragusa 2 Enna 1 Trapani 1 (-5)

Prossimo Turno Serie D girone I, 7ª giornata

Domenica 11 ottobre

Ore 15.00

Athletic Palermo-Licata

Castrumfavara-Igea Virtus

Digiesse PraiaTortora-Modica

Enna-Avola

Gela-Milazzo

Reggina-Vibonese

Sambiase-Trapani

Siracusa-Vigor Lamezia

Ragusa-Nissa