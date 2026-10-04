Risultati Serie D, in vetta vince solo la Vibonese: primi stop per Reggina e Sambiase

Si è conclusa una particolare 6ª giornata del girone I di Serie D. Particolare perché, in vetta, a parte la Vibonese non vince nessuna. Perde la Reggina, per la prima volta in stagione, sconfitta dal Trapani nel finale. 1-1 tra Igea Virtus e Nissa. Perde la sua prima anche il Sambiase, KO in casa di un Licata tutt’altro che sorpresa e neopromossa (così dicevano alcuni tifosi amaranto per sminuire la cinquina della squadra di Marchionni alla prima di campionato). Sulla stessa scia del Licata anche Avola e Modica, che battono Ragusa ed Enna. Benissimo la Vibonese, che batte il PraiaTortora e aggancia il Sambiase a quota 13. I rossoblu saranno di scena domenica al Granillo.
Risultati Serie D girone I, 6ª giornata
Ore 15.00
Avola-Ragusa 1-0
Igea Virtus-Nissa 1-1
Milazzo-Siracusa 1-0
Modica-Enna 3-0
Vibonese-Digiesse PraiaTortora 2-0
Vigor Lamezia-Castrumfavara 2-0
Ore 15.30
Trapani-Reggina 1-0
Ore 16.00
Licata-Sambiase 2-1
Ore 17.00
Gela-Athletic Palermo 0-0
Classifica Serie D girone I
- Reggina 15
- Sambiase 13
- Vibonese 13
- Avola 12
- Licata 11
- Igea Virtus 11
- Digiesse PraiaTortora 9
- Milazzo 9
- Nissa 8
- Athletic Palermo 8
- Modica 7
- Vigor Lamezia 5
- Castrumfavara 4
- Siracusa 4 (-7)
- Gela 4 (-1)
- Ragusa 2
- Enna 1
- Trapani 1 (-5)
Prossimo Turno Serie D girone I, 7ª giornata
Domenica 11 ottobre
Ore 15.00
Athletic Palermo-Licata
Castrumfavara-Igea Virtus
Digiesse PraiaTortora-Modica
Enna-Avola
Gela-Milazzo
Reggina-Vibonese
Sambiase-Trapani
Siracusa-Vigor Lamezia
Ragusa-Nissa