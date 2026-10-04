Risultati Serie D, in vetta vince solo la Vibonese: primi stop per Reggina e Sambiase

Tutti i risultati della 6ª giornata del girone I di Serie D e la classifica aggiornata

Reggina-Nissa pallone serie d
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Si è conclusa una particolare 6ª giornata del girone I di Serie D. Particolare perché, in vetta, a parte la Vibonese non vince nessuna. Perde la Reggina, per la prima volta in stagione, sconfitta dal Trapani nel finale. 1-1 tra Igea Virtus e Nissa. Perde la sua prima anche il Sambiase, KO in casa di un Licata tutt’altro che sorpresa e neopromossa (così dicevano alcuni tifosi amaranto per sminuire la cinquina della squadra di Marchionni alla prima di campionato). Sulla stessa scia del Licata anche Avola e Modica, che battono Ragusa ed Enna. Benissimo la Vibonese, che batte il PraiaTortora e aggancia il Sambiase a quota 13. I rossoblu saranno di scena domenica al Granillo.

Risultati Serie D girone I, 6ª giornata

Ore 15.00

Avola-Ragusa 1-0
Igea Virtus-Nissa 1-1
Milazzo-Siracusa 1-0
Modica-Enna 3-0
Vibonese-Digiesse PraiaTortora 2-0
Vigor Lamezia-Castrumfavara 2-0

Ore 15.30

Trapani-Reggina 1-0

Ore 16.00

Licata-Sambiase 2-1

Ore 17.00

Gela-Athletic Palermo 0-0

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 15
  2. Sambiase 13
  3. Vibonese 13
  4. Avola 12
  5. Licata 11
  6. Igea Virtus 11
  7. Digiesse PraiaTortora 9
  8. Milazzo 9
  9. Nissa 8
  10. Athletic Palermo 8
  11. Modica 7
  12. Vigor Lamezia 5
  13. Castrumfavara 4
  14. Siracusa 4 (-7)
  15. Gela 4 (-1)
  16. Ragusa 2
  17. Enna 1
  18. Trapani 1 (-5)

Prossimo Turno Serie D girone I, 7ª giornata

Domenica 11 ottobre

Ore 15.00

Athletic Palermo-Licata
Castrumfavara-Igea Virtus
Digiesse PraiaTortora-Modica
Enna-Avola
Gela-Milazzo
Reggina-Vibonese
Sambiase-Trapani
Siracusa-Vigor Lamezia
Ragusa-Nissa

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