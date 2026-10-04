Marchionni: “non si è vista la solita Reggina, complimenti al Trapani. Quando non si può vincere non si deve perdere”

“C’è poco da dire, oggi non si è vista la solita Reggina. Abbiamo trovato delle difficoltà, può essere il campo o la bravura dell’avversaria, ma non siamo stati i soliti. Abbiamo fatto girare palla lentamente, ci mettevano in difficoltà sui lanci lunghi. Non si è vista una bella Reggina, ma bisogna fare anche i complimenti al Trapani, che ha lottato e ci ha messo di più per vincerla. A noi di solito il ritmo alto ci aiuta, mentre oggi ci ha messo in difficoltà. Tolti gli ultimi cinque minuti del primo tempo e l’ultimo quarto d’ora della ripresa ci siamo innervositi, non riuscivamo ad accorciare. Una grande squadra a volte, quando si rende conto di non poter vincere la partita, non la deve perdere. Al momento siamo sempre primi, sì, ma dobbiamo evitare questo tipo di situazioni”. Così l’allenatore amaranto Marco Marchionni in zona mista al termine di Trapani-Reggina, match vinto dai siciliani per 1-0.

“Mercoledì la Coppa, se è un obiettivo? Certo, le grandi squadre hanno sempre obiettivo. Vediamo chi ci darà garanzie e giocherà, in base agli allenamenti di lunedì e martedì. Abonckelet in difficoltà? Un po’ tutti siamo stati sotto le aspettative, pure Rossetti, Acquadro, Baggi. Magari a volte le sconfitte fanno capire che bisogna lavorare sempre al massimo”.

Ai microfoni dei giornalisti, anche Marco Baldan: “c’è rammarico. Sapevamo delle condizioni del campo, più piccolo e meno veloce, e sapevamo che loro erano agguerriti. Abbiamo provato quelle che erano le nostre idee, ma non le abbiamo messo in campo appieno. Loro erano più brillanti, anche di testa e sulle seconde palle. Quando le partite non si riescono a vincere bisogna almeno non perdere. Il fatto che la sconfitta sia arrivata oggi ci dà la possibilità di poter lavorare su ciò che non è andato”.