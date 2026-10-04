Trapani-Reggina 1-0, le pagelle di StrettoWeb: super Lagonigro, i subentrati non incidono

Le pagelle di Trapani-Reggina al termine della sfida, vinta dai siciliani per 1-0 grazie a un gol di Jallow

Igea Virtus - Reggina Lagonigro
Foto di Pier Paolo Papalia / StrettoWeb

Dopo cinque vittorie di fila, arriva la prima sconfitta per la Reggina. Il Trapani, ringalluzzito dalla cura Misiti (un reggino, tra l’altro), vince la sua seconda gara di fila e batte gli amaranto nel finale grazie a un gol di Jallow. Queste le pagelle di StrettoWeb: bene Lagonigro, male Baggi, ma in generale è la squadra a non incidere, così come i subentrati, che invece domenica contro l’Igea Virtus l’avevano svoltata.

Lagonigro 7.5 – Due grandi parate, la prima bellissima e la seconda efficace. Rischia anche per un fallo da rigore, che sembra esserci, ma è il migliore in campo.

Fazio 5.5 – Non fa malissimo, nel primo tempo, ma buona parte delle chance del Trapani – prima del vantaggio – nascono dal suo lato, anche per via di un Baggi non impeccabile.

Lancini 5.5 – Soffre Jallow e la pressione del Trapani, non leggendo in modo lucido ogni situazione. Nessun dramma, finora era stato impeccabile.

Baldan 6 – Il migliore dei tre, dietro. Nessuna sbavatura, massima attenzione e pochi rischi da quel lato.

Baggi 5 – Sul lato destro la Reggina soffre tantissimo. Se domenica contro l’Igea Virtus era stato tra i migliori, forse il migliore, oggi è il peggiore. Sbaglia troppi appoggi semplici, non bene neanche in fase difensiva.

Acquadro 5.5 – Non bene, ed è una notizia. Lo doppiano, lo triplicano, per questo non lo servono quasi mai, ma quando lo fanno fa fatica. Perde un pallone sanguinoso nel finale, per questo esce.

Abonckelet 6 – Sfiora il gol nel primo tempo con una bella torsione, ma non è una gara semplice lì in mezzo. Non ha neanche grandi spazi per inserirsi.

Rossetti 5.5 – Soffre anche lui la pressione del Trapani, poco nel vivo del gioco, anche se a sinistra la Reggina gioca meglio.

Toscano 6 – Tra i più pimpanti, nonostante tutto. Pochi errori in fase difensiva, prova come sempre a proporsi quando c’è da offendere.

Guida 6 – Benino, considerando che è stato fermo per settimane. Difficoltà per gli attaccanti, ma nella fase migliore del primo tempo è tra i pochi a non commettere errori e a provare a velocizzare la manovra giocando a un tocco.

Magrassi 5.5 – Gara durissima per gli attaccanti amaranto. Lui è costretto a giocare spalle alla porta, a fare a sportellate, a fare da sponda, raddoppiato spesso dai difensori.

dal 54′ Jallow 5.5 – Serve una bella palla a Rotulo, ma in generale non incide.

dal 65′ Alma 5.5 – Neanche lui riesce a dare la sterzata che invece era stata utilissima domenica scorsa.

dal 65′ Rotulo 6 – Dei subentrati è quello che sembra essere più in palla. Sfiora il gol.

dall’80’ Laaribi s.v.

All. Marchionni 5.5 – Non è stata la solita Reggina, lo ha detto anche lui. Ancora campo piccolo e sintetico, come a Modica, e stesse difficoltà. Nel finale la squadra si innervosisce, ma quando non si può vincere si deve anche non saper perdere.

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