Trapani-Reggina 1-0, le pagelle di StrettoWeb: super Lagonigro, i subentrati non incidono

Dopo cinque vittorie di fila, arriva la prima sconfitta per la Reggina. Il Trapani, ringalluzzito dalla cura Misiti (un reggino, tra l’altro), vince la sua seconda gara di fila e batte gli amaranto nel finale grazie a un gol di Jallow. Queste le pagelle di StrettoWeb: bene Lagonigro, male Baggi, ma in generale è la squadra a non incidere, così come i subentrati, che invece domenica contro l’Igea Virtus l’avevano svoltata.

Lagonigro 7.5 – Due grandi parate, la prima bellissima e la seconda efficace. Rischia anche per un fallo da rigore, che sembra esserci, ma è il migliore in campo.

Fazio 5.5 – Non fa malissimo, nel primo tempo, ma buona parte delle chance del Trapani – prima del vantaggio – nascono dal suo lato, anche per via di un Baggi non impeccabile.

Lancini 5.5 – Soffre Jallow e la pressione del Trapani, non leggendo in modo lucido ogni situazione. Nessun dramma, finora era stato impeccabile.

Baldan 6 – Il migliore dei tre, dietro. Nessuna sbavatura, massima attenzione e pochi rischi da quel lato.

Baggi 5 – Sul lato destro la Reggina soffre tantissimo. Se domenica contro l’Igea Virtus era stato tra i migliori, forse il migliore, oggi è il peggiore. Sbaglia troppi appoggi semplici, non bene neanche in fase difensiva.

Acquadro 5.5 – Non bene, ed è una notizia. Lo doppiano, lo triplicano, per questo non lo servono quasi mai, ma quando lo fanno fa fatica. Perde un pallone sanguinoso nel finale, per questo esce.

Abonckelet 6 – Sfiora il gol nel primo tempo con una bella torsione, ma non è una gara semplice lì in mezzo. Non ha neanche grandi spazi per inserirsi.

Rossetti 5.5 – Soffre anche lui la pressione del Trapani, poco nel vivo del gioco, anche se a sinistra la Reggina gioca meglio.

Toscano 6 – Tra i più pimpanti, nonostante tutto. Pochi errori in fase difensiva, prova come sempre a proporsi quando c’è da offendere.

Guida 6 – Benino, considerando che è stato fermo per settimane. Difficoltà per gli attaccanti, ma nella fase migliore del primo tempo è tra i pochi a non commettere errori e a provare a velocizzare la manovra giocando a un tocco.

Magrassi 5.5 – Gara durissima per gli attaccanti amaranto. Lui è costretto a giocare spalle alla porta, a fare a sportellate, a fare da sponda, raddoppiato spesso dai difensori.

dal 54′ Jallow 5.5 – Serve una bella palla a Rotulo, ma in generale non incide.

dal 65′ Alma 5.5 – Neanche lui riesce a dare la sterzata che invece era stata utilissima domenica scorsa.

dal 65′ Rotulo 6 – Dei subentrati è quello che sembra essere più in palla. Sfiora il gol.

dall’80’ Laaribi s.v.

All. Marchionni 5.5 – Non è stata la solita Reggina, lo ha detto anche lui. Ancora campo piccolo e sintetico, come a Modica, e stesse difficoltà. Nel finale la squadra si innervosisce, ma quando non si può vincere si deve anche non saper perdere.