Castrumfavara-Reggina, i convocati di Marchionni: fuori ancora Reis

Il tecnico amaranto Marco Marchionni ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati per il match di domani pomeriggio tra Castrumfavara e Reggina (fischio d’inizio alle ore 14.30). Ci sono, ancora, tanti assenti, così come comunicato dal mister nella conferenza stampa di questa mattina: Reis, che era rientrato con la Vibonese, risultando tra i migliori a Caltanissetta, è di nuovo out; nello stesso reparto, fuori anche Jallow, che ne ha da qualche settimana. Non ci sono poi i vari Fazio, Macrì, Pellicanò e Palmieri, oltre a Domenico Girasole, che viaggia ormai verso altri lidi, in attesa che possa essere rimpiazzato da Luca Bruno dalla Nissa. Nel reparto arretrato, però, c’è il rientro di Baldan, uscito malconcio dopo un problema muscolare a Caltanissetta.

Questa la lista dei convocati.