Reggina, Girasole rescinde e va al Campobasso: pronto il sostituto da una diretta concorrente

Domenico Girasole ha già le valigie in mano e un biglietto prenotato con destinazione Campobasso. Attesa per oggi la rescissione del difensore della Reggina che, dopo un inizio di stagione in cui ha visto ridimensionato il suo ruolo in campo, in seguito una campagna acquisti di rinforzo operata in tutti i reparti dalla nuova proprietà targata Lotito, ha scelto di lasciare Reggio Calabria e la maglia amaranto. Lo accoglierà l’ex DG Praticò, passato alla corte di Matt Rizzetta.

La Reggina interverrà subito per coprire la casella vuota. E questa volta, non con una soluzione interna, in emergenza, affidandosi a un ragazzino o a un primavera come accadeva con Ballarino. A prendere il posto di Girasole sarà Luca Bruno, difensore della Nissa, punto fermo di una diretta concorrente. Il difensore ha rescisso ieri. Un acquisto che arriva contestualmente all’infortunio (non grave) di Baldan che starà fuori per un po’.

Nella tarda mattinata, mister Marchionni incontrerà la stampa per fare il punto della situazione in vista di Castrum Favara-Reggina di domani.