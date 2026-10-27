Castrum Favara-Reggina, Marchionni: “Reis e Magrassi complementari. Voglia di tornare davanti”. E sui mal di pancia…

Weekend di riposo per la Reggina, complice il rinvio della gara di Favara. Gli amaranto hanno ricaricato le pile osservando i risultati delle altre, ma sono già pronti a tornare in campo. Domani, mercoledì 28 ottobre, alle 14:30, Magrassi e compagni scenderanno in campo contro il Castrum Favara. Un’infrasettimanale che anticipa di qualche giorno la gara contro il Ragusa di domenica 1 novembre. Un doppio impegno al centro della conferenza stampa odierna di mister Marchionni.

In apertura la questione Girasole, prossimo alla rescissione. “Queste cose è giusto che le tratti la società. Parlo della partita e dei ragazzi a disposizione. Girasole non è a disposizione. È giusto che ne parli la società“, glissa Marchionni.

Tante partite in pochi giorni: “la voglia è di riprenderci la vetta. Credo che abbiamo l’obbligo di fare una grande partita, giocare per vincere, abbiamo obbligo e dovere di vincere il campionato. È la prima volta che ci vediamo secondi, anche se non abbiamo giocato, ma l’obiettivo in queste 3 partite ravvicinate è giocare e vincere. Saremo costretti a fare due partite in 3 giorni“.

In merito alla domanda di StrettoWeb sull’accoppiata Reis-Magrassi, l’attacco “pesante” che diventa soluzione anche per il futuro, il mister ha dichiarato: “sono due giocatori complementari, importanti, attaccano la profondità, ma hanno caratteristiche diverse. Magrassi attacca bene la profondità, Reis sa giocare di raccordo, ma possono giocare insieme ad Alma, Jallow, Guida e gli altri. Ho una squadra che è stata composta bene, con caratteristiche diverse, a seconda delle pertite può giocare uno piuttosto che un altro”

Punto sull’infermeria: “gli infortunati… purtroppo non ne abbiamo pochini. Reis e Jallow, Fazio, Palmieri e Pellicanò sono fuori. Non può esserci l’alibi dell’infortunato. La squadra ha bisogno di stare insieme. Ma chi verrà preso in considerazione farà del suo meglio. Baldan recuperato“.

Sulla possibilità che ci siano altri mal di pancia in rosa, Marchionni smentisce: “nessun mal di pancia. Quando scegli la Reggina sai che ci sono tanti giocatori bravi. Chi ha mal di pancia non ha voglia di mettersi in competizione con il suo compagno di squadra“.

In conclusione un approfondimento sul : “il Favara è una squadra composta da giovani, che corre, mette in difficoltà le squadre avversarie, sappiamo che dobbiamo andare lì e fare una grande partita. Con l’Igea erano sotto e poi hanno ribaltato la partita, è una squadra da prendere nel modo giusto, noi abbiamo la possibilità di determinare, non dobbiamo aspettare che gli altri ci mettano in difficoltà“.