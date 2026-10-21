Allerta Meteo Calabria e Sicilia: breve tregua giovedì e venerdì, nuova forte ondata di maltempo nel weekend: sarà inverno in anticipo!

Le ultime 24 ore hanno mostrato senza sconti il volto più severo dell’autunno mediterraneo, scaricando una quantità impressionante d’acqua tra la Sicilia orientale e la fascia ionica della Calabria, esattamente come previsto dalla nostra allerta meteo di ieri. La combinazione esplosiva tra un richiamo d’aria umida e caldissima di scirocco e l’orografia complessa delle due regioni ha innescato sistemi temporaleschi autorigeneranti di inaudita violenza. I primi segnali della perturbazione si sono manifestati nella serata di ieri, martedì 20 ottobre, quando violente celle temporalesche hanno iniziato a martellare la costa ionica siciliana, intensificandosi progressivamente nel corso della notte. La fascia compresa tra Taormina e Messina è finita sotto una pioggia torrenziale incessante, registrando accumuli pluviometrici straordinari che hanno raggiunto punte di 190mm di pioggia in poche ore. Davanti a una simile recrudescenza dei fenomeni, e nonostante per la giornata odierna fosse stata diramata ufficialmente soltanto una allerta gialla, molti sindaci del comprensorio ionico messinese hanno optato per la linea della massima precauzione, firmando all’alba le ordinanze di chiusura di tutte le scuole per garantire l’incolumità della popolazione scolastica.

La medesima situazione di emergenza si è propagata rapidamente sul versante calabrese nelle prime ore di oggi, mercoledì 21 ottobre. Alle prime luci dell’alba vere e proprie alluvioni lampo hanno travolto il territorio del crotonese, cogliendo di sorpresa automobilisti e residenti. A Belvedere di Spinello i pluviometri hanno certificato un dato impressionante di 245mm di pioggia, mentre a Crotone si sono superati rapidamente i 120mm, trasformando le arterie cittadine e le vie di collegamento extraurbano in torrenti di fango e detriti. La circolazione è andata completamente in tilt lungo la strada statale 107 Silana Crotonese, dove diversi mezzi pesanti si sono intraversati sull’asfalto reso viscido dai detriti e dagli allagamenti, bloccando a lungo il traffico veicolare e rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco, dell’Anas e delle forze dell’ordine per liberare la carreggiata e prestare soccorso ai viaggiatori rimasti intrappolati.

Il nubifragio su Reggio Calabria e il contrasto termico estremo

Mentre la fascia ionica faceva la conta dei primi danni, attorno all’ora di pranzo il fronte perturbato ha scavalcato i rilievi appenninici puntando dritto verso il cuore dello Stretto di Messina. Tra le ore 13:30 e le 14:00 la città di Reggio Calabria è stata investita da un micidiale nubifragio accompagnata da raffiche di vento furiose e precipitazioni tropicali. Il centro urbano e la periferia sono finiti sott’acqua nel giro di una manciata di minuti: si sono moltiplicate le segnalazioni di strade allagate trasformate in fiumi in piena, scantinati inondati e alberi monumentali abbattuti dalla violenza delle raffiche, che hanno schiacciato automobili in sosta e bloccato la viabilità principale. Miracolosamente non si registrano vittime né feriti gravi, un bilancio quasi inaspettato data la furia degli elementi che si sono scatenati sul capoluogo reggino.

L’aspetto più sconcertante di questa giornata di estremo maltempo risiede nella straordinaria escursione termica e nel caldo anomalo che ha preceduto il temporale. Fino a tarda mattinata, infatti, le correnti meridionali di scirocco avevano pompato aria africana su tutto il bacino centro-meridionale, spingendo la colonnina di mercurio su valori quasi estivi: la stessa Reggio Calabria prima del temporale aveva toccato i +26°C, mentre in Sicilia si sono registrati picchi termici eccezionali come i +28°C di Catania, i +29°C di Siracusa, i +27°C di Palermo e i +25°C della piana di Gioia Tauro. Poi, al passaggio del violentissimo temporale di grandine, l’aria fredda rovesciata dalle nubi verso il suolo ha provocato un vero e proprio tracollo termico a Reggio Calabria, facendo precipitare la temperatura a +16°C in pieno giorno, con un salto all’indietro di dieci gradi nell’arco di appena venti minuti.

Arriva il maestrale: la tregua soleggiata di giovedì 22 e venerdì 23 ottobre

Il quadro meteorologico sta per subire una prima sostanziale metamorfosi già a partire dalla serata odierna. Il flusso umido di scirocco viene spazzato via dall’ingresso impetuoso del maestrale, che subentrerà dai quadranti nord-occidentali favorendo un generale ricambio d’aria e una sensibile diminuzione dell’umidità e delle temperature. Tuttavia, questo cambio di ventilazione aprirà una preziosa parentesi di stabilità atmosferica che concederà un temporaneo respiro sia alla Calabria che alla Sicilia. Nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 ottobre il tempo concederà una vera e propria tregua, con cieli sereni o al più poco nuvolosi da Palermo a Messina, da Reggio Calabria a Cosenza e Catanzaro, seppur con qualche residuo fenomeno di instabilità nelle zone interne.

Questo miglioramento del tempo non deve però trarre in inganno. Sebbene il soleggiamento diffuso riesca a mascherare nelle ore centrali del giorno l’avvenuta rinfrescata, consentendo ai termometri di raggiungere e superare diffusamente i +20/21°C grazie alla radiazione solare ancora efficiente, la massa d’aria sottostante risulterà decisamente più fresca. La flessione termica legata all’ingresso del vento di nord-ovest si farà sentire con forza soprattutto durante la notte e al primo mattino, quando le temperature minime scenderanno bruscamente regalando una sensazione di freddo umido e frizzante tipicamente autunnale. Saranno quarantotto ore fondamentali per consentire il deflusso delle acque, la pulizia dei canali e la rimozione dei detriti, ma non ci sarà tempo per abbassare la guardia perché all’orizzonte si profila un’insidia meteo ancor più insidiosa.

La nuova allerta meteo per il weekend: l’irruzione fredda nel fine settimana dell’ora solare

I modelli matematici ad alta risoluzione confermano all’unisono lo scenario più temuto per il fine settimana tra sabato 24 e domenica 25 ottobre: una profonda saccatura di matrice nordatlantica, alimentata da masse d’aria polare marittima, sprofonderà direttamente nel cuore del Mediterraneo. Si tratterà di un vero e proprio shock stagionale, non solo per la severità dei fenomeni attesi, ma anche per la peculiare coincidenza temporale. Proprio in questo weekend scatterà il ritorno all’ora solare, con le lancette degli orologi che dovranno essere spostate indietro di sessanta minuti nella notte tra sabato e domenica. Nel pomeriggio di domenica farà buio un’ora prima e, complici le nubi compatte, i venti burrascosi e le temperature in picchiata, sembrerà di piombare improvvisamente in pieno inverno, azzerando del tutto i residui scampoli di estate tardiva che hanno caratterizzato le scorse settimane.

La dinamica di questo nuovo peggioramento sarà radicalmente diversa rispetto a quella odierna. Non avremo più a che fare con venti miti di scirocco carichi di pulviscolo desertico, bensì con correnti impetuose di maestrale e ponente che trasporteranno nuclei d’aria fredda e fortemente instabile verso il Tirreno meridionale. Quando masse d’aria così fredde scivolano su un mare ancora molto caldo per il periodo, l’energia termica sprigionata alimenta la formazione di ammassi nuvolosi a forte sviluppo verticale capaci di scaricare al suolo quantitativi eccezionali di pioggia accompagnati da grandine di medie dimensioni, frequenti scariche elettriche e venti di burrasca che flagelleranno le coste esposte.

Cronologia del maltempo: sabato pomeriggio primi nubifragi sul Tirreno, poi l’escalation

La giornata di sabato 24 ottobre comincerà con condizioni meteorologiche ancora relativamente stabili e discrete su buona parte delle due regioni. Durante la mattinata il tempo resisterà con schiarite e nuvolosità variabile innocua, offrendo una falsa impressione di tranquillità. Tuttavia, già a partire dal primo pomeriggio il fronte d’attacco della perturbazione raggiungerà la Calabria tirrenica, facendo sentire i suoi primi pesanti effetti sul comparto del cosentino. Forti temporali e veri e propri nubifragi si abbatteranno con violenza a ridosso della Catena Costiera, dove l’impatto delle correnti umide occidentali contro le barriere montuose provocherà piogge torrenziali e continue con serio rischio di smottamenti, frane e repentini innalzamenti dei corsi d’acqua a regime torrentizio.

Con il passare delle ore, tra il tardo pomeriggio e la serata di sabato, l’instabilità scivolerà rapidamente verso meridione. I fenomeni temporaleschi andranno a investire con furia le Isole Eolie, dove il mare tenderà a diventare rapidamente agitato o molto agitato con possibili interruzioni dei collegamenti marittimi, per poi estendersi rapidamente all’intera fascia tirrenica della Sicilia e della Calabria centro-meridionale. Durante la notte tra sabato e domenica e nelle prime ore di domenica mattina il sistema perturbato raggiungerà la sua massima espansione, coinvolgendo in maniera massiccia gran parte del Mezzogiorno con un’intensificazione generale dei fenomeni e raffiche di vento gelide che spazzeranno l’intero territorio.

Domenica di burrasca: la fase clou tra Stretto di Messina, Costa Viola e Nebrodi

La fase più critica e distruttiva di questa seconda ondata di maltempo si consumerà per l’intera mattinata e per gran parte del pomeriggio di domenica 25 ottobre. L’asse di confluenza delle correnti nord-occidentali scaricherà il massimo carico di precipitazioni esattamente sull’area dello Stretto di Messina, lungo la spettacolare e fragile scogliera della Costa Viola, sull’avamposto di Capo Milazzo e lungo tutta la dorsale dei monti Nebrodi. Su questi settori tirrenici sono previsti rovesci di pioggia di intensità tropicale e accumuli complessivi che potrebbero facilmente superare le soglie di guardia, con il pericolo concreto di allagamenti estesi nei centri abitati costieri e colate di detriti lungo le vallate montane più scoscese.

Parallelamente alle precipitazioni violente, l’elemento dominante sarà il tracollo termico verticale. L’ingresso compatto dell’aria fredda polare farà crollare le temperature su valori prettamente invernali: nelle ore diurne le massime faranno fatica a raggiungere i +18/19°C lungo le coste, mentre nelle zone interne e collinari si scenderà vicini ai +10°C, accentuando la percezione del gelo a causa del violento effetto wind chill generato dalle raffiche tempestose di maestrale. L’invito rivolto a tutta la cittadinanza di Calabria e Sicilia è di seguire con la massima attenzione i bollettini ufficiali della Protezione Civile, di limitare gli spostamenti non strettamente necessari durante le fasi più intense della burrasca e di prepararsi a un brusco e definitivo cambio di stagione che cancellerà ogni residuo d’autunno per proiettarci in un clima da pieno inverno.

Il maltempo continuerà poi molto intenso lunedì, specie nel versante jonico, con freddo anomalo e forti venti di grecale. Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: