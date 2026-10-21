Maltempo nel messinese, scuole chiuse a Santa Teresa di Riva e Furci Siculo: i sindaci decidono nonostante l’allerta gialla

Il maltempo che sta interessando la provincia di Messina ha portato alla chiusura delle scuole a Santa Teresa di Riva e Furci Siculo per oggi, mercoledì 21 ottobre. I due sindaci, Danilo Lo Giudice e Matteo Francilia, hanno deciso di adottare misure precauzionali alla luce della situazione meteorologica registrata nelle ultime ore, nonostante il bollettino diramato dalla Protezione Civile indicasse un livello di allerta meteo gialla. £Viste il perdurare delle condizioni meteo avverse stiamo procedendo alla chiusura di tutte le Scuole Cittadine nella giornata di oggi 21 ottobre. Purtroppo con la diramazione ieri (alle 16:00) di un allerta gialla da parte della protezione civile, non eravamo nelle condizioni di poterlo prevedere anticipatamente, ma vista la situazione attuale come sempre ci assumiamo responsabilità che vanno ben oltre le nostre competenze», ha dichiarato Lo Giudice.

Furci Siculo, Francilia chiude tutte le scuole

Analoga decisione è stata adottata a Furci Siculo, dove il sindaco Matteo Francilia ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per mercoledì 21 ottobre. “Nonostante il bollettino della Protezione Civile che indica per la nostra zona “allerta meteo gialla”, le condizioni atmosferiche delle ultime ore e le forti piogge che stanno colpendo il nostro territorio richiedono la massima prudenza e per questo motivo mi assumo personalmente la responsabilità di disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale di Furci Siculo domani 21 ottobre”, ha dichiarato Francilia nel suo annuncio, diffuso prima della giornata interessata dal provvedimento.