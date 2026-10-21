Maltempo a Reggio Calabria, violento nubifragio e grandine: lungomare allagato e chiuso al traffico, ora arriva il freddo | FOTO

Un’altra giornata di maltempo estremo a Reggio Calabria, dove oggi, mercoledì 21 ottobre, un violento temporale accompagnato da pioggia torrenziale, raffiche di vento e grandine ha provocato estesi allagamenti, mettendo in difficoltà la circolazione e causando notevoli disagi in diverse zone della città. La situazione è precipitata nelle prime ore del pomeriggio, quando un intenso sistema temporalesco ha raggiunto il centro urbano, scaricando in poco tempo quantitativi significativi di pioggia. Tra le aree maggiormente colpite figura il lungomare di Reggio Calabria, dove l’acqua ha invaso la carreggiata rendendo necessaria la chiusura al traffico.

Le immagini degli allagamenti testimoniano la violenza delle precipitazioni, capaci di trasformare rapidamente alcune strade in autentici corsi d’acqua. Particolarmente delicata la situazione nelle zone più basse della città, dove il deflusso dell’acqua piovana può risultare difficoltoso durante i nubifragi più intensi.

Nubifragio nel primo pomeriggio: pioggia e grandine durante l’uscita dalle scuole

Il momento più critico si è verificato tra le 13:00 e le 14:00, proprio in coincidenza con l’uscita degli studenti dagli istituti scolastici e con una fascia oraria particolarmente trafficata. Il temporale si è sviluppato al termine di una fase meteorologica dominata dallo Scirocco, responsabile nelle ore precedenti del trasporto di aria mite e umida verso lo Stretto di Messina. L’arrivo di correnti più fresche dai quadranti nordoccidentali ha favorito un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche. L’interazione tra masse d’aria differenti ha contribuito a intensificare l’instabilità, alimentando rovesci particolarmente violenti.

Oltre alla pioggia, durante il temporale è stata segnalata anche grandine, che ha ulteriormente complicato la situazione sulle strade. Per la giornata di oggi era stata diramata un’allerta meteo gialla, un livello di criticità che non esclude la possibilità di temporali localmente intensi, allagamenti improvvisi e problemi alla viabilità.

Piogge intense a Reggio Calabria: fino a 59 millimetri sulle colline

Uno degli aspetti più significativi del nubifragio riguarda la distribuzione delle precipitazioni, risultata estremamente irregolare anche tra località relativamente vicine. Secondo i dati pluviometrici riportati da MeteoWeb, nel centro storico di Reggio Calabria sono caduti 22 millimetri di pioggia, mentre nelle aree collinari si sono registrati accumuli sensibilmente superiori. A Pietrastorta sono stati rilevati 59 millimetri, contro i 35 millimetri di Morloquio e i 26 millimetri di Rosario Valanidi.

Nella zona settentrionale, a Catona, l’accumulo ha raggiunto i 16 millimetri, mentre a Gambarie sono stati registrati appena 8 millimetri. Differenze così marcate evidenziano il carattere localizzato delle precipitazioni temporalesche, che possono colpire con estrema violenza un quartiere e lasciare quasi completamente asciutte altre zone della stessa area metropolitana. Il dato di Pietrastorta assume particolare rilevanza perché le precipitazioni sulle colline possono contribuire ad alimentare rapidamente il deflusso verso le aree urbane situate più in basso, aumentando il rischio di allagamenti e accumuli d’acqua lungo le strade.

Temperature in picchiata: Reggio Calabria passa dal caldo al fresco in poche ore

Il temporale ha segnato anche un improvviso cambiamento delle temperature. Dopo una mattinata caratterizzata da valori particolarmente miti per il periodo, l’arrivo delle precipitazioni e delle correnti più fresche ha determinato un sensibile raffreddamento. Secondo le rilevazioni riportate durante l’evento, la temperatura è passata dai 26°C della mattinata fino a circa 16°C durante il nubifragio, per poi risalire intorno ai 18°C. Un calo termico di circa 10 gradi in poche ore, che rappresenta uno degli elementi più evidenti del cambiamento meteorologico in corso. La conclusione della fase dominata dallo Scirocco apre infatti la strada all’ingresso del Maestrale, destinato a riportare condizioni più fresche su Calabria e Sicilia, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Previsioni meteo Calabria: giovedì 22 ottobre migliora, ma arriva il Maestrale

Dopo le forti precipitazioni di mercoledì, le previsioni meteo per giovedì 22 ottobre indicano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte della Calabria. Il passaggio della perturbazione sarà seguito dall’ingresso di correnti nordoccidentali, con venti di Maestrale anche sostenuti e temperature generalmente in diminuzione. Sulla Calabria tirrenica non si escludono ancora precipitazioni nelle prime ore della giornata, mentre successivamente saranno possibili schiarite più ampie.

Tra giovedì e venerdì il ritorno del sole potrà favorire temperature diurne ancora relativamente miti nelle località costiere, ma il raffreddamento risulterà più evidente nelle ore serali e notturne, soprattutto nelle zone interne e collinari. L’attenzione dovrà rimanere elevata anche lungo le coste, dove la ventilazione nordoccidentale potrebbe determinare un aumento del moto ondoso sui tratti maggiormente esposti.

Weekend del 24 e 25 ottobre: possibile nuovo peggioramento tra Calabria e Sicilia

La tregua meteorologica potrebbe avere durata limitata. Le tendenze per il fine settimana di sabato 24 e domenica 25 ottobre indicano infatti la possibilità di un nuovo peggioramento, associato al passaggio di un’altra perturbazione di origine atlantica. I fenomeni potrebbero interessare nuovamente il Sud Italia, comprese Calabria e Sicilia, con il ritorno di piogge, rovesci e un ulteriore rinforzo dei venti. Rispetto alla perturbazione attualmente in transito, rimangono tuttavia da definire l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni. Gli aggiornamenti dei modelli meteorologici saranno fondamentali per stabilire quali territori risulteranno maggiormente esposti.

Il dato più significativo riguarda comunque la tendenza verso temperature più basse e un clima decisamente più autunnale, con un raffreddamento particolarmente avvertibile durante le ore notturne. Domenica 25 ottobre coinciderà inoltre con il ritorno dell’ora solare, che renderà ancora più evidente il cambiamento stagionale attraverso un tramonto anticipato secondo l’orario civile.

Allagamenti a Reggio Calabria: attenzione alla viabilità e ai prossimi aggiornamenti

Il nuovo nubifragio riporta al centro dell’attenzione la vulnerabilità delle aree urbane durante gli eventi di pioggia particolarmente intensa. Anche precipitazioni concentrate in un arco temporale limitato possono provocare disagi significativi, soprattutto quando interessano zone densamente urbanizzate. Per gli automobilisti è importante evitare i tratti stradali allagati, non tentare di attraversare sottopassi invasi dall’acqua e rispettare le eventuali limitazioni disposte dalle autorità.

Chi deve spostarsi nelle prossime ore, soprattutto nelle zone del lungomare e del centro di Reggio Calabria, dovrebbe verificare la situazione della viabilità attraverso le comunicazioni ufficiali del Comune e della Polizia locale, senza considerare automaticamente ripristinata la circolazione dopo la cessazione della pioggia. Il maltempo del 21 ottobre rappresenta così un’altra giornata particolarmente difficile per la città dello Stretto, alle prese con precipitazioni intense e repentini cambiamenti meteorologici. E mentre Reggio Calabria affronta le conseguenze degli allagamenti, l’attenzione si sposta già sull’evoluzione dei prossimi giorni, tra l’arrivo del Maestrale, il calo delle temperature e il rischio di nuove piogge nel weekend.