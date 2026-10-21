Maltempo in Calabria, nubifragio devastante nel Crotonese: oltre 230 mm di pioggia, auto intrappolate e SS107 chiusa | FOTO

Notte di emergenza in provincia di Crotone: a Belvedere di Spinello caduti 233 millimetri di pioggia in appena 12 ore. Automobilisti soccorsi dai Vigili del Fuoco, strade allagate e detriti sulla carreggiata. Traffico bloccato sulla Statale 107 Silana Crotonese, intervengono Anas e Polizia Stradale. Il maltempo si abbatte con estrema violenza sulla Calabria e provoca una vera e propria emergenza nel Crotonese, dove nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre si sono registrate precipitazioni eccezionali, allagamenti e pesanti disagi alla circolazione stradale. La situazione più delicata riguarda il territorio di Belvedere di Spinello, dove sono caduti addirittura 233 millimetri di pioggia in sole 12 ore, un quantitativo impressionante che rende evidente l’intensità del nubifragio.

Le conseguenze non si sono fatte attendere. Numerose automobili sono rimaste bloccate lungo la strada statale 107 Silana Crotonese, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Crotone, impegnati fin dalle ore notturne nelle operazioni di soccorso. La violenza delle precipitazioni ha trasformato diversi tratti della rete viaria in punti particolarmente pericolosi per gli automobilisti.

Nubifragio nel Crotonese, piogge eccezionali: 233 mm a Belvedere di Spinello

I dati pluviometrici restituiscono la dimensione dell’ondata di maltempo che ha investito la provincia di Crotone. Il valore più elevato è stato registrato a Belvedere di Spinello, con 233 millimetri in appena 12 ore, equivalenti a 233 litri d’acqua per ogni metro quadrato di superficie. Piogge particolarmente abbondanti anche in altre località del territorio: 108 millimetri a Cotronei e 100 millimetri a San Nicola dell’Alto, sempre nell’arco di 12 ore. Quantitativi che testimoniano come il peggioramento meteorologico abbia interessato diverse aree del Crotonese, con fenomeni molto intensi e localmente persistenti.

Accumuli di questa portata, concentrati in poche ore, possono mettere in difficoltà i sistemi di drenaggio e favorire il rapido scorrimento delle acque superficiali, aumentando il rischio di allagamenti, smottamenti e trasporto di fango e detriti sulle strade.

SS107 chiusa nel Crotonese: automobilisti bloccati e soccorsi dei Vigili del Fuoco

Le criticità maggiori si sono concentrate lungo la SS107 Silana Crotonese, importante arteria di collegamento della Calabria. Nel tratto compreso tra il bivio di Altilia e quello di Belvedere di Spinello, diverse vetture sono rimaste in panne a causa delle difficili condizioni della carreggiata. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone sono intervenuti per assistere gli automobilisti in difficoltà, mentre la strada è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

Un’ulteriore criticità è stata segnalata dall’Anas al chilometro 111,600, nel territorio di Santa Severina, dove la presenza di detriti sulla carreggiata ha determinato il blocco temporaneo della circolazione. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori Anas e la Polizia Stradale, impegnati nella gestione della viabilità e nelle attività necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura del tratto interessato dipenderà dall’evoluzione della situazione e dalle verifiche sulla percorribilità della strada.

Allerta meteo Calabria, attenzione al rischio idrogeologico

L’emergenza nel Crotonese si inserisce in un quadro di maltempo diffuso sulla Calabria, interessata da condizioni atmosferiche instabili e da precipitazioni che possono assumere carattere temporalesco. Per la giornata di mercoledì 21 ottobre 2026, la Protezione Civile regionale ha disposto l’allerta gialla su tutte le otto zone di allertamento della Calabria, segnalando possibili criticità legate al rischio idrogeologico e idraulico. Particolare attenzione deve essere riservata alle zone attraversate da torrenti, ai sottopassi, agli avvallamenti stradali e ai tratti in cui le precipitazioni possono provocare improvvisi accumuli d’acqua. In presenza di carreggiate allagate è fondamentale non tentare l’attraversamento con l’automobile, anche quando la profondità dell’acqua sembra limitata.

Viabilità Calabria, cosa sapere sulla Statale 107 e sulle strade a rischio

Per chi deve spostarsi nel territorio crotonese, la principale criticità segnalata nella mattinata riguarda la chiusura della SS107 tra Altilia e Belvedere di Spinello, oltre al blocco della circolazione comunicato all’altezza di Santa Severina per la presenza di detriti. Prima di mettersi in viaggio è opportuno consultare gli aggiornamenti ufficiali di Anas, verificare eventuali deviazioni e rispettare le indicazioni delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Per informazioni sulla percorribilità delle strade statali è disponibile anche il servizio Pronto Anas al numero verde 800 841 148.

L’ondata di maltempo conferma quanto possano essere gravi le conseguenze di precipitazioni concentrate in un intervallo temporale così breve. Nel Crotonese, dove in appena mezza giornata sono caduti localmente oltre 230 millimetri di pioggia, la priorità resta la sicurezza delle persone, mentre proseguono gli interventi per affrontare i danni causati dal nubifragio e ripristinare la normale circolazione.