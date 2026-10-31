ACR Messina, il DS Pellegrino dopo la penalizzazione: “un’ingiustizia. Vi dico cosa mi ha scritto l’Avvocato. E sul primo posto…”

Alfio Torrisi non si è presentato. Ai microfoni, Maurizio Pellegrino. E’ stato il DS dell’ACR Messina a parlare oggi alla stampa alla vigilia del match contro il Mazzarone, in cui la squadra tornerà a giocare allo stadio “Celeste”. Un ritorno storico, ma amaro allo stesso tempo, per via della clamorosa stangata di 20 punti di penalizzazione comminati ieri dal Tribunale Federale Nazionale per la vicenda dei tesseramenti irregolari risalenti a oltre un anno fa, prima ancora dell’arrivo della nuova proprietà. Il club già ieri si era sbilanciato mostrando disappunto per la decisione. Oggi, in conferenza, Pellegrino va più nel dettaglio: “la notizia è pesante da digerire per tutti, una bella mazzata. Esprimo solidarietà soprattutto per il Presidente Davis, il più danneggiato. Credo sia una profonda ingiustizia, è incomprensibile”.

“L’Avvocato Luis Vizzino mi ha scritto: ‘questa sentenza non ha precedenti, la società si è sobbarcata e onorato i contratti della passata gestione, tesseramenti ratificati dalla Lega che andavano bene e oggi fine ottobre vengono considerati illegittimi con conseguente pesante penalizzazione’. Se guardiamo oltre è una cosa grave, spero si vada fino in fondo” aggiunge il DS. Sulla squadra e sugli obiettivi, Pellegrino è chiaro: “se qualcuno pensa che il campionato sia finito, dopo aver ricevuto questa notizia, cambi subito idea. Ci sentiamo più feroci di prima. Dobbiamo essere onesti: è cambiato tutto, la possibilità di vincere il campionato sul campo è diventato quasi impossibile. Guardiamo ai playoff e alla Coppa Italia”.