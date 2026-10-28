Messina, l’ACR torna allo stadio “Celeste”: il 1° novembre la sfida contro il Mazzarrone

L’ACR Messina torna a giocare allo stadio “Giovanni Celeste” dopo oltre 15 anni. La partita contro il Mazzarrone, in programma domenica 1° novembre per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza, si disputerà nello storico impianto cittadino, recentemente rinnovato, anziché allo stadio Franco Scoglio, come inizialmente previsto.

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Lega Nazionale Dilettanti siciliana, che ha disposto il cambio di sede dell’incontro. La notizia è stata confermata anche da ambienti del Comune di Messina.